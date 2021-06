Congo-Kinshasa: Kitenge Yesu - L'épée, le bouclier... /Jacques Tshimbombo Mukuna promet de perpétuer les valeurs

"Aujourd'hui, il a rejoint le cortège valeureux des hommes d'Etat congolais qui ont quitté la planète bleue. Mais, sa mémoire vivra car il a laissé des talents et des hommes capables de faire demeurer son exemple, de perpétuer les valeurs qui étaient les siennes".

Tels sont les propos de Jacques Tshimbombo Mukuna, Sénateur Honoraire, ami de tous les jours et de tous les temps de Kitenge Yesu. Ce jour-là, en effet, alors qu'il était question de le porter en terre, ce message qui s'adressait, à la fois, à tous les frères et sœurs, aux amis et connaissances de l'illustre disparu, visait également le Président de la République dont Tshimbombo dit qu'il était une épée, un bouclier face aux frondes ourdies par ses détracteurs, s'est inscrit dans la droite ligne de la suite du combat.

"L'engagement de mon frère YESU à soutenir votre Haute Autorité a été inconditionnel et sans réserve. Il ne cessait de me répéter, je cite : « Nous ne devons pas laisser le président tout seul. Nous devons l'aider. S'il faut se couper en deux pour le Président, on va se couper en deux. Et donc, même parti, KITENGE YESU demeure toujours présent à vos côtés Excellence Monsieur le Président", a-t-il insisté, avant d'en appeler à l'intervention du Très-Haut pour panser les cœurs brisés et consoler toute la famille éplorée.

A tout prendre, Jacques Tshimbombo croit, dur comme fer, en la poursuite inlassable ainsi qu'en la matérialisation de l'essentiel de ce que pensait le "Nkumu". A lire son message, ci-dessous, il y a lieu d'y trouver des mots justes pour qualifier l'immensité de la perte encourue mais aussi, les houles de l'équinoxe à saisir, s'il faut s'assurer encore de la collaboration de tous ceux qui lui ont très proches.