Afrique Centrale: Excuses publiques en Angola, mais pour qui ?

C'est un discours qui fait date. Le 26 mai, le président angolais a présenté ses excuses et demandé pardon pour des exécutions de masse en 1977. Il a également annoncé la restitution des dépouilles des victimes à leurs familles et la délivrance de certificats de décès. Mais que cela signifie-t-il pour le processus de réconciliation en Angola ? D'autres demandes clés et d'importants groupes de victimes restent ignorés, soulignent les universitaires Maarten van Munster et Joris van Wijk.

Le 26 mai, le président angolais Joao Lourenço a franchi une étape importante dans l'acceptation de l'un des traumatismes nationaux les plus pressants et les moins traités. Dans un discours historique, le président a présenté ses excuses et demandé pardon pour des exécutions de masse qui ont eu lieu en 1977, en réponse à une tentative présumée de coup d'État, le 27 mai de la même année. Ces événements sont communément appelés « 27 mai » en Angola. Des milliers d'Angolais ont été torturés et assassinés dans les mois et les années qui ont suivi le 27 mai et beaucoup ont disparu dans des tombes anonymes. Outre les excuses publiques et la demande de pardon, le Président a également annoncé la localisation, l'excavation et la restitution des restes des victimes à leurs familles et la délivrance de certificats de décès aux proches parents.

Les annonces du Président sont uniques à au moins deux égards. D'abord parce que, comme nous l'avons expliqué ailleurs, l'Angola a officiellement promu, depuis la fin d'une guerre civile longue de plusieurs décennies en 2002, une politique de « pardon et d'oubli ». Deuxièmement, parce que de toutes les atrocités qui ont été commises pendant la guerre civile, les événements du 27 mai en particulier ont été un sujet tabou. Le 27 mai a été singulièrement douloureux, car il s'agissait d'une purge interne au sein du parti au pouvoir, le MPLA. Il y a quelques années encore, rares étaient ceux qui auraient pu prévoir à la fois le moment et la nature de ces excuses.

La pression des victimes

Ceci dit, le fait que le gouvernement entreprenne une action réconciliatrice envers les victimes du 27 mai n'est pas si surprenant. Après tout, le lobbying et la pression intenses des victimes du 27 mai et de leurs proches avaient conduit le gouvernement angolais à mettre en place, en 2019, une Commission interministérielle de réconciliation. Nous avons décrit les défis auxquels cette commission était confrontée dans une précédente contribution à Justice Info, en 2020. Elle disposait d'un délai de deux ans pour répondre aux préoccupations de toutes les victimes des conflits politiques de la guerre civile angolaise, qui a duré 27 ans. Un objectif important du travail de la commission était de guérir « les blessures psychologiques des familles » et de « régénérer l'esprit de fraternité entre Angolais, par le pardon et la réconciliation nationale ».

Ces deux dernières années, le processus de réconciliation a divergé, en raison d'un décalage entre l'approche de la commission et les demandes de la « plate-forme du 27 mai », un organisme qui regroupe trois des groupes de victimes du 27 mai les plus actifs, souvent représentés par des rescapés et des enfants de victimes vivant aujourd'hui au Portugal. Dès le début, la commission s'est concentrée sur deux questions : la création d'un monument pour les victimes de tous les conflits politiques et la mise en place d'un système de délivrance de certificats de décès pour les victimes de ces conflits. Pendant ce temps, les victimes du 27 mai ont exprimé des souhaits et des exigences qui allaient bien au-delà de la création d'un monument et de la délivrance de certificats de décès. Beaucoup ont exigé des excuses publiques, l'accès aux restes de leurs proches et l'accès à la vérité sur ce qui leur est arrivé. Certains voulaient également connaître le nom des auteurs de ces crimes. Les frustrations liées à l'absence de progrès des travaux de la commission ont culminé en mars 2021 avec la suspension totale de toute coopération avec la commission par la « plateforme du 27 mai ». Le revirement inattendu du président Lourenco et le fait qu'il se soit plié à certaines des principales exigences de la plateforme laissent penser que ce boycott a peut-être fonctionné.

Une expiation limitée et spécifique

Pourtant, une question importante reste sans réponse : que signifient ces excuses publiques pour le processus plus large de réconciliation en Angola ? Bien que les Angolais aient tendance à qualifier par euphémisme la guerre civile de « confusão » (confusion), cette guerre a été particulièrement brutale, caractérisée par la quasi-totalité des violations possibles des conventions de Genève, notamment le recrutement à grande échelle d'enfants soldats, les violences sexuelles, les bombardements aveugles et les déplacements forcés. L'ampleur et la nature exactes de ces crimes n'ont jamais fait l'objet d'une enquête, et aucune réparation n'a été accordée ou des excuses présentées. Jusqu'à présent, la commission s'est surtout occupée de la question du 27 mai, négligeant largement les autres victimes. Bien que le président ait fait allusion, dans son discours, aux victimes de certains autres événements spécifiques survenus pendant la guerre - notamment ceux commis par le parti d'opposition UNITA -, aucun mot n'a été dédié aux milliers d'autres victimes de ces crimes de guerre. Les excuses publiques, aussi inédites et novatrices soient-elles, constituent donc une expiation limitée et spécifique.

L'omission de ce groupe important de victimes peut très probablement s'expliquer par le fait que le gouvernement angolais ne les considère pas comme des victimes de conflits politiques, le type de conflits que la commission de réconciliation est chargée de traiter. Bien que ni le décret qui a créé la commission ni aucun autre document gouvernemental ne donne une définition claire du « conflit politique », le ministre de la Justice Francisco Queiroz, coordinateur de la commission, a apporté quelques précisions sur le sens à lui donner. En juin 2019, il a déclaré que les conflits politiques sont « des événements qui n'étaient pas directement liés à la guerre, mais qui ont néanmoins causé des victimes ». Il a illustré cela en évoquant « l'élimination d'adversaires politiques, parfois au sein d'une même organisation politique, la persécution de personnes ou de groupes de personnes pour diverses raisons, les massacres de civils innocents qui n'avaient rien à voir avec la guerre et les explosions de bombes dans des espaces publics ». Dans une interview réalisée un an plus tard, il a déclaré que les conflits politiques résultent « généralement » d' »erreurs politico-historiques » et que tous les citoyens « n'ont pas la capacité de produire de telles erreurs ». Ces erreurs sont produites « par ceux qui ont des responsabilités politiques, soit du point de vue d'un parti, soit du point de vue de l'État ». Interrogé sur les « conflits politiques » identifiés jusqu'à présent par la commission, Queiroz a notamment évoqué les purges internes au sein des parties prenantes de la guerre civile.

Le fait que le président, dans son récent discours à la nation, n'ait pas fait référence aux milliers de victimes civiles de viols, de pillages et de recrutement d'enfants soldats pendant la guerre laisse penser qu'elles ne sont pas considérées comme relevant du mandat de la commission. Peut-être est-ce parce que ces victimes peuvent être considérées comme « directement liées à la guerre » ; selon la description de Queiroz, cela les disqualifierait comme victimes de conflits politiques. Mais elles pourraient également être considérées comme des victimes de situations « dans lesquelles des personnes ont utilisé la situation de guerre et ont fait des victimes », ce qui les qualifierait de victimes de conflits politiques, selon l'autre description de Queiroz. Nous espérons que le « groupe technique » mis en place par la commission en mars 2020 pour, entre autres, fournir des éclaircissements supplémentaires sur le sens du concept de « conflit politique », apportera une définition et une réponse claires à cette question. Jusqu'à présent, cependant, il ne l'a pas fait.

Les détails comptent

Les questions techniques liées à cette définition ne sont peut-être pas les plus intéressantes à étudier, mais les détails comptent. Ils sont importants car les excuses publiques - et toute autre initiative résultant du processus de réconciliation actuel - s'adressent soit à toutes les victimes de crimes d'atrocité commis pendant la guerre civile, soit à un groupe spécifique de victimes - qui savent se faire entendre, sont bien éduquées et ont des relations. C'est également important car le discours du président Lourenço suggère que ses excuses, la délivrance de certificats de décès et un mémorial bientôt achevé devraient marquer la fin de ce processus de réconciliation mené d'en haut. « Cette page qui se tourne nous conduit à la véritable réconciliation des Angolais, indépendamment de la couleur des partis », a-t-il déclaré, exhortant tous les Angolais à se remettre au travail et à consacrer leurs savoirs et leur énergie au développement et au bien-être du pays.

Dans la perspective des élections présidentielles et de la célébration de 20 ans de paix l'année prochaine, le gouvernement angolais a clairement intérêt à ce que le processus de réconciliation soit rapidement mené à bien. Il reste à voir comment la Plateforme du 27 mai réagira aux développements les plus récents, maintenant que certaines demandes clés, telles que des excuses publiques, ont été satisfaites. Car dans le même temps, deux autres demandes essentielles - l'établissement de la vérité historique et l'identification des responsables des atrocités du 27 mai - n'ont pas été traitées. En outre, la façon dont les milliers de victimes de viols et d'anciens enfants soldats, pour la plupart désespérément pauvres, perçoivent le processus de réconciliation actuel n'est pas claire. Jusqu'à présent, ils n'ont apparemment jamais été considérés comme des acteurs sérieux du processus, et les chances que cela change dans un avenir prévisible sont limitées.

Maître de conférences en droit des droits de l'homme au programme d'études européennes de l'Université des sciences appliquées de La Haye, aux Pays-Bas.

Professeur associé de criminologie à la Vrije Universiteit Amsterdam et codirecteur du Centre pour la justice pénale internationale.