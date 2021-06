Afrique de l'Ouest: Choix des compatriotes à l'Onu, UA, UEMOA... - Le Sénégal, une diplomatie bien cotée

Le choix fait sur des Sénégalais pour diriger des missions supranationales est un indice de la bonne santé diplomatique du Sénégal, estiment deux chercheurs.

Le 2 juin dernier, le Professeur Ibrahima Fall, ancien Chef de la diplomatie sénégalaise et ancien Représentant du Secrétaire général des Nations unies aux Grands lacs, en Guinée ou au Burundi, a été désigné par l'Union africaine (Ua) comme Haut représentant au Tchad. Avant lui, c'est Dr Cheikh Tidiane Gadio, lui aussi ancien Ministre des Affaires étrangères, qui a été désigné par la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) comme Envoyé spécial au Mali.

Un autre ancien patron de la diplomatie sénégalaise, Mankeur Ndiaye, dirige la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca). Toujours dans la foulée, le Général Birame Soulèye Diop, ancien Chef d'État-major général des Armées, a été nommée par le Secrétaire général de l'Onu au poste de Conseiller militaire au Département des opérations de paix (Dpo) des Nations unies.

Antonio Guterres a aussi procédé, en mai dernier, à la nomination d'Abdoulaye Mar Dièye au poste de Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel. Plus récemment, le Sénégal a repris la Présidence de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) avec la nomination de l'ancien Ministre du Budget Abdoulaye Diop.

Pour Dr Cheikh Ibra Fall Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb), les choix portés sur de hautes autorités sénégalaises par des organisations supranationales pour diriger certaines missions montrent que notre diplomatie continue de bénéficier d'une notoriété et d'une reconnaissance sans complaisance aux niveaux sous-régional et international.

Une idée que partage le Professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Selon ce spécialiste en Relations internationales qui a consacré sa thèse à la politique étrangère de la Mauritanie, cette option renforce la visibilité de la diplomatie sénégalaise et contribue également au renforcement de sa démocratie. « Malgré les quelques contraintes, le Sénégal est un exemple de démocratie qui fonctionne et sa diplomatie a toujours été dynamique, solide et rayonnante aussi bien sur le plan régional que continental et international ». Il estime que « la diplomatie sénégalaise est active, est connue et dispose de ressources humaines de qualité ».

Le Sénégal apparaît comme un pays qui représente l'Afrique en termes d'actions dans le sens du renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'Homme, poursuit le Pr Diaw.

Compétences avérées

Le choix de ces personnalités est fait en fonction de leurs compétences ; elles ont fait leurs preuves au sein d'institutions internationales et à la tête de la diplomatie sénégalaise, explique le chercheur. Loin de relever du hasard, renchérit Dr Cheikh Ibra Fall Ndiaye, ces choix récompensent des parcours exemplaires, la compétence, le dévouement et la loyauté. Dr Ndiaye pense que les efforts de l'État du Sénégal sont salutaires au regard de l'appartenance politique de certaines de ces hautes personnalités précitées. Après leur passage dans les organisations internationales, soutient-il, certains Sénégalais continuent de marquer les esprits du fait de leur sens élevé d'ingéniosité et de responsabilité. Souvent, ils disposent de carnets d'adresse assez fournis, mais par leur intervention, leur connaissance de l'environnement et leurs relations, ils sont choisis pour diriger des missions et des opérations pour le compte de ces institutions au niveau international ou continental, ajoute Moussa Diaw.

Selon lui, des intellectuels sénégalais produisent, en outre, des réflexions qui peuvent servir de politiques étrangères, d'axes de réflexion pour orienter telle ou telle politique étrangère.