Sénégal: [Reportage] Développement local - Mbarigo, un village sur la voie de l'émergence

Il suffit tout juste de débourser la modique somme de 200 FCfa pour rallier Mbarigo à partir de Saint-Louis. Avec humilité, le visiteur devra tout simplement affréter un taxi-brousse à hauteur du commissariat central de police de Sor, pour se rendre vers cette destination sans la moindre difficulté. Ce village, qui abrite pas moins de 3000 âmes et qui couvre une superficie de 2400 ha, est en pleine expansion. Il est convoité par des centaines de concitoyens sénégalais, qui viennent d'horizons divers pour y chercher des parcelles de terrain à usage d'habitation. Ces derniers viennent souvent de Saint-Louis où ils ont passé le plus clair de leur temps à lutter contre les inondations dues aux eaux de pluies.

Dans cette localité de la commune de Gandon, située à 17 kms de la capitale du Nord, le chef du village, Moctar Diop, enseignant âgé de 52 ans, est honoré par cette jeunesse pleine de sève, ces bras valides de son terroir qui étaient partis monnayer leur talent ailleurs et qui sont finalement rentrés au bercail pour y retourner la terre.

Moctar nous fait savoir que ces jeunes de ce village n'ont pas la phobie de l'étranger et ne s'intéressent pas à l'émigration clandestine et à l'exode rural, « car, ils ont tout ce dont ils ont besoin sur place pour travailler, gagner honnêtement leur vie, à la sueur de leur front, si certains arrivent à trouver un emploi décent dans les champs de légumes et l'usine des Grands Domaines du Sénégal (Gds), d'autres parviennent à mener des activités génératrices de revenus dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche continentale, malgré quelques difficultés, ce village est en pleine expansion, il est sur la voie de l'émergence »... ... .

Dans cette zone paisible et émouvante de simplicité, dans cette nature douce et joviale, où le vent, les oiseaux et les insectes dispersent des graines de pollen, s'élèvent les pentes boisées qui déroulent leurs méandres autour de ces habitats sommaires, qui contrastent par endroits avec quelques constructions modernes et futuristes. Tantôt des vents forts et impétueux font vibrer l'ensemble des éléments de cette strate arborée, arbustive, herbacée et arborescente. Les facteurs abiotiques, biotiques et anthropiques, nous donnent une idée de la richesse de ce milieu, de sa physionomie et de sa composition floristique.

Ici, comme dans d'autres écosystèmes forestiers tropicaux, la strate herbacée est constituée essentiellement de graminées, de plantes à fleurs, de fougères, ainsi que de petits végétaux ligneux sous-arbustifs. Hauts comme des piliers de cathédrale, des troncs d'arbres géants et âgés, présentant une écorce ambre ou blanchâtre, enveloppent certaines habitations modestes, de nombreuses constructions très modernes et futuristes, et nous renseignent sur l'importance du règne végétal dans ce milieu atypique, idyllique et paradisiaque.

Un écrin de verdure qui peut inciter tout écrivain à taquiner la muse (écrire des romans, des poèmes, des pamphlets, des textes en prose ou en alexandrin, etc). Un milieu paisible qui accueille avec fierté ces scientifiques curieux et méticuleux, prêts à tirer tous les enseignements de ce niveau impressionnant d'activité photosynthétique de la communauté végétale de Mbarigo et des localités environnantes. Ici, il convient tout simplement de rappeler que la photosynthèse est ce processus biochimique intracellulaire, qui permet aux végétaux et autres organismes autotrophes d'utiliser la lumière solaire et des éléments inorganiques (comme l'eau et le gaz carbonique) pour produire des glucides, donc de la matière organique, dans le but de croître et de se développer. Mbarigo est ainsi un milieu enrichissant sur tous les plans et à tous les niveaux, où on retrouve des espèces végétales aux vertus revitalisantes, adoucissantes et hydratantes. C'est un hymne de formes et de couleurs, qui met en exergue la pointe, la masse, l'effilé, la longueur, la largeur, la quantité, le volume, les corps fluides, liquides, solides, la matière dans tous ses états, avec au milieu, l'homme, qui y évolue en tant que simple fragment de la nature.

En cette belle matinée d'octobre 2020, ce maure sénégalais, que nous retrouvons au bord de la Rn2 (Route Nationale 2), exhibe un visage ascétique, apoplectique, marche difficilement pour venir répondre à nos questions. Il donne l'impression de souffrir atrocement d'un mal perforant plantaire. En effet, nous explique notre interlocuteur, « j'ai un pied diabétique, je vais, de ce pas, à l'hôpital de Saint-Louis pour y rencontrer mon médecin, cela ne m'empêche pas de répondre à une de vos questions, je suis domicilié à Ndiawdoun-Naar, mais cela ne m'empêche pas de vous indiquer la maison du chef de village ». Très aimable et disponible, il accepte de coopérer en nous expliquant les relations excellentes et longtemps entretenues par les populations de Ndiawdoun et de Mbarigo.

Il Fait 12 h. Nous prenons encore le temps de musarder dans cette végétation luxuriante, verdoyante. Dans ce panorama splendide, qui déploie toute son exubérance, son charme. Dans ce coin visité à longueur de journée par les aigrettes garcettes, les dendrocygnes veufs, les flamands roses, les hérons cendrés, les grues couronnées et autres espèces d'oiseaux migrateurs qui explorent ces colonies d'acacia par un vol ample et majestueux. C'est normal. Nous ne sommes pas loin du parc national ornithologique des oiseaux du Djoudj.

Les randonneurs et autres amis de la nature s'arrangent également pour y organiser des excursions, pour faire de grandes foulées dans ce sable fin. En effet, Mbarigo et les localités environnantes sont des zones de sable, de limon et d'argile, recouvertes de forêts d'acacias niloticas ou de gonakiés.

Et, de plus en plus, nous nous rendons compte que les citadins caressent le rêve d'aller s'installer en milieu rural. Dans ce havre de paix, on ne connaît pas la perdition, la vie prestigieuse et la dépravation des mœurs. C'est un milieu sain où on nous offre l'opportunité de recouvrer la lucidité et de chasser de la tête toutes ces pensées enquiquinantes qui nous assaillent dans les centres urbains. Un endroit romantique et aéré, où l'homme retrouve aisément sa température de neutralité thermique, correspondant à son métabolisme basal. Ici, les populations ont la foi islamique en bandoulière et arrivent à mettre de la baraka dans ce qu'elles font.

En tout cas, « il y a encore de la place à Mbarigo, non seulement, l'eau et l'électricité y sont disponibles, mais les citadins peuvent y trouver tout ce dont ils ont besoin pour y mener une vie heureuse et cloîtrée », nous précise une jeune étudiante de l'Université Gaston Berger, qui préfère tous les jours déserter sa chambre bien aménagée et entièrement équipée au campus social universitaire de Sanar, pour aller passer la nuit chez elle à Mbarigo.

Les terrains de Mbarigo sont favorables aux cultures de décrue. Le diéri, situé au-delà du lit majeur du fleuve Sénégal, au sol silico argileux, offre un paysage composé d'un tapis herbacé desséché dès le mois de novembre et d'arbustes épineux, essentiellement des acacias, dont l'espèce la plus courante est acacia du Sénégal. Il s'y développe une agriculture pluviale associée à la jachère. L'irrigation a modifié une partie de ces territoires. Plus à l'intérieur des terres, la zone des dunes de sable est toujours exondée.

La belle histoire

Porte d'entrée du delta du fleuve Sénégal, carrefour à partir duquel on peut rallier facilement le barrage de Diama, les villages de Lampsar, Ndiayes, Ross-Béthio, etc, Mbarigo témoigne d'un riche passé colonial avec sa belle histoire relative à ce grand espace où on avait aménagé, à l'époque, dans ce terroir, un hangar pour y conserver de nombreux fûts de gas-oil, que les militaires français et autres colons de l'Afrique occidentale française (Aof) utilisaient pour faire fonctionner leurs véhicules.

Ces militaires français avaient dressé leur campement sur les dunes situées à quelques encablures de ce village créé en 1806. Un grand berger du Fouta, du nom de Sandilé Diallo, originaire du département de Podor, fut le premier habitant de Mbarigo. Dans un premier temps, il s'installa dans cette zone avec son cheptel. Ses parents et d'autres concitoyens sont venus ensuite lui tenir compagnie à Mbarigo.

Cette partie de la commune de Gandon était communément appelée par les habitants du village, la zone des barriques de gas-oil ou Barigot en ouolof. Au fil du temps, Barigot sera transformé en « Mbarigo ». Les populations avaient l'habitude de dire à un enfant qui était chargé d'exécuter une tâche dans ce patelin, « Démal-Thy-Barrigot-Yi ».

Selon le chef de village, Moctar Diop, c'était pour lui faire comprendre qu'il devait aller faire cette commission dans la zone où ces fûts de gas-oil étaient entreposés. Ce qui est réconfortant dans ce village, c'est de constater cette cohabitation par coexistence (et non par confrontation) entre les Diop, les Diallo, les Bâ, Ndiaye (descendants d'Alboury Ndiaye), les Sow et plusieurs autres concitoyens qui ont choisi de venir vivre dans cet Eldorado, en vue de quitter définitivement les zones inondables, de se départir des énormes difficultés auxquelles ils étaient confrontés pour payer un loyer dans les grandes villes, du stress mortel de l'individualisme qui étouffe les démunis dans l'engrenage de la pauvreté et de la promiscuité urbaine.

A Mbarigo, le visiteur est bien entretenu dans n'importe quelle concession, où il peut manger à satiété, s'empiffrer de toutes variétés de céréales, se reposer à sa guise, humer l'air pur de la campagne, se promener à travers les rues spacieuses, les ruelles et les artères du village.

Les avantages de l'Intégration agrosylvopastorale

Moctar Diop est formel lorsqu'il nous fait comprendre que les retombées économiques et sociales de l'Intégration agrosylvopastorale sont difficilement quantifiables à Mbarigo. En effet, dans ce village, les jeunes ont la possibilité de faire à la fois de l'agriculture, de l'élevage et de capturer dans le fleuve (à hauteur de Mbakhana) des quantités importantes de carpes (waas en ouolof), de tilapia, de Ndiaguel, Guélakh, de poisson-capitaine et plusieurs autres espèces de poisson d'eau douce. En période de Tabaski, les populations n'ont pas de problème pour disposer d'un bélier. Ceci, pour la bonne et simple raison que la quasi-totalité des familles font de l'embouche ovine.

A en croire M. Diop, non seulement, les jeunes ne pensent pas quitter ce village, mais ceux qui étaient partis monnayer leur talent sous d'autres cieux plus cléments, sont revenus pour se lancer dans la riziculture et le maraîchage. La production agricole permet aux populations de nourrir le village, de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'autosuffisance en riz et de sécurité alimentaire, d'avoir des revenus consistants. Les femmes sont très dynamiques et plus entreprenantes que les hommes. Elles sont d'une énergie débordante. Elles s'activent de toutes parts pour récolter la production des Gds, pointer les ouvriers, exploiter solidairement un grand périmètre maraîcher de 10 ha, aménagé dans une zone argileuse située à quelques encablures des champs des Gds. Elles disposent également d'un autre périmètre maraîcher de 2 ha, situé au bord du fleuve. Avec ces revenus tirés de toutes ces activités professionnelles, elles arrivent à contribuer efficacement à la gestion économique et financière des foyers, à subvenir aux besoins de leurs progénitures. Les plus pragmatiques se substituent aux chefs de ménages, en vue de prendre entièrement en charge le fonctionnement de la maison.

Difficultés et Priorités

Le principal problème de Mbarigo, précise Moctar Diop, est lié à sa croissance démographique exponentielle, au fort taux de scolarisation qu'on note dans ce village, qui doit impérativement disposer de trois nouvelles salles de classe. Son école primaire dispose de six salles de classe en dur de trois abris provisoires, qui ne peuvent pas contenir ce nombre impressionnant d'enfants qui tiennent, vaille que vaille, à être scolarisés. Tous les parents d'élèves jouent des coudes pour inscrire leurs enfants dans cet établissement scolaire. L'autre problème est lié à la sécurité de ces élèves, qui longent la route nationale pour se rendre en classe. Ils sont souvent victimes d'accidents mortels qui se produisent régulièrement sur cette RN2. C'est l'occasion d'attirer encore l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence et la nécessité d'aménager sur la chaussée des ralentisseurs, communément appelés Dos d'âne.

Le chef de village ne passe par quatre chemins pour réclamer un collège d'enseignement moyen (Cem), « car nos élèves font, tous les jours, la navette entre le Cem de Ndiawdoun et Mbarigo, pour poursuivre leurs études, après l'obtention du Cfee et la réussite au concours d'entrée en sixième, nous avons de l'espace où on peut construire un Cem, nous en avons vraiment besoin car, nous enregistrons chaque année des résultats scolaires satisfaisants qui tournent essentiellement autour d'un pourcentage de réussite qui vacille entre 70 et 100% ».

Pistes de production

Une autre contrainte du village est relative aux pistes de production impraticables (surtout en période hivernale), « pour nous rendre aux champs, c'est la croix et la bannière, pour sortir la récolte et la convoyer vers d'autres destinations, nous endurons un calvaire indescriptible, au point de laisser la production agricole se détériorer sous l'effet des pluies diluviennes, dans cette situation, nos producteurs sont découragés et ne sont pas prêts à prendre d'autres risques pour démarrer une autre campagne agricole ».

Moctar Diop n'a pas raté cette occasion pour inviter les pouvoirs publics à aider les populations de Mbarigo à aménager des jardins et places publics, un foyer pour les jeunes, un centre social et de formation professionnelle (formation aux métiers des femmes, formations aux métiers de l'agriculture, etc), un marché hebdomadaire (louma en wolof), à bénéficier d'un projet de lotissement qui pourrait leur permettre de construire d'autres maisons dans le village, d'un projet d'extension des conduites d'eau (qui seront utilisées pour irriguer les parcelles de terres cultivables, à disposer d'une école maternelle flambant neuve (celle qui est disponible, est sous des abris provisoires, il faut nécessairement construire des locaux en dur). Relayant le cri du cœur des populations, M Diop a longuement insisté sur la nécessité d'affecter un Icp (Infirmier-chef de poste) au poste de santé de Mbarigo. Ce qui permettra de décharger la sage-femme qui est en poste au niveau de cette structure sanitaire. Elle est submergée de travail. Elle gère la maternité et les autres consultations.

Association pour le développement de Mbarigo

Le président Kalidou Bâ plaide pour la relance des activités de l'Ademba

Kalidou Bâ, ressortissant de Mbarigo, est en même temps le Premier Adjoint au maire de la commune de Gandon. Premier collaborateur de Mme Khoudia Mbaye, présidente du conseil municipal de Gandon, Kalidou est aussi le président de l'Association pour le développement de Mbarigo (Ademba). Depuis 2014, cette structure est en léthargie, pour la bonne et simple raison que le Secrétaire Général de l'Ademba, Arona Touré, ancien employé de la Saed, est décédé, les activités sont au ralenti.

Au lieu de créer une autre association, Kalidou a demandé aux jeunes de Mbarigo, de faire revivre celle qui existe depuis très longtemps. Même s'il reconnaît qu'il est submergé de travail au niveau du conseil municipal de Gandon, Kalidou, en étroite collaboration avec les jeunes de Mbarigo, est en train de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour relancer les activités de l'Ademba.

Comme d'autres cadres supérieurs domiciliés à Mbarigo, il a constaté que ce terroir est convoité par des centaines de concitoyens sénégalais, qui viennent d'horizons divers pour y chercher des parcelles de terrain à usage d'habitation. De nombreux jeunes qui sont parvenus à obtenir un emploi décent dans les champs et les usines des Grands domaines du Sénégal (Gds), ont jugé nécessaire également d'aller habiter au village de Mbarigo, situé à quelques encablures de leur lieu de travail.

De l'avis de Kalidou Bâ, ce rush vers Mbarigo pour y chercher des parcelles de terrain à usage d'habitation, doit être encadré, « sinon on ira droit vers l'anarchie, on comprend la situation dans laquelle se trouvent certains concitoyens dont les maisons sont inondées par les eaux de pluies, ces derniers ont souvent le réflexe d'aller se réfugier à Mbarigo, à Ndiawdoun, à Diougob, les premiers villages de la commune de Gandon, qui sont à leur portée ».

Actuellement, la préoccupation du président Kalidou Bâ et des jeunes de Mbarigo, est de mobiliser toutes les énergies pour réorganiser et relancer de manière durable les activités de l'association pour le développement de Mbarigo. Ils soutiennent avec véhémence que l'Ademba est appelée à jouer un rôle prépondérant dans le développement économique, social et culturel de cette partie de la commune de Gandon.