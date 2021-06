Sénégal: JME et lancement de la «décennie pour la restauration des écosystemes» - Compte à rebours pour «guérir» la planète et sauver l'humanité

Compte à rebours ! C'est parti pour «Dix (10) ans de plus pour restaurer la planète». Du moins ce qui peut l'être. C'est à cet engagement que les dirigeants du monde appellent l'humanité, notamment les Etats membres de l'Organisation des Nations unies (Onu), à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (JME) 2021, célébrée avant-hier, samedi 5 juin, avec comme thème «Restauration des écosystèmes». L'édition de cette année qu'a accueilli le Pakistan, est marquée par le lancement virtuel de la «Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes», le vendredi 4 juin, invitant à «Réimaginer, Recréer, Restaurer» la nature.

«Ensemble, nous pouvons être la #GénérationRestauration». Le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) en sont convaincus. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement (JME), le samedi 5 juin 2021, avec la participation d'Imran Khan, le Premier ministre du Pakistan (hôte de la Journée mondiale de l'environnement de cette année célébrée au Jinnah Convention Center d'Islamabad), du Secrétaire général de l'Onu et de nombreuses autres personnalités mondiales de haut niveau, en plus du lancement un jour avant, le vendredi 4 juin, de la «Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes», ces deux organismes ont publié, le jeudi 3 juin, un nouveau rapport, «#GenerationRestoration: Ecosystem Restoration for People, Nature and Climate».

«PLANTER DES ARBRES, VERDIR LES VILLES, REAMENAGER LES JARDINS, CHANGER LES REGIMES ALIMENTAIRES, ASSAINIR LES FLEUVES ET LES COTES»

Alors que l'ONU appelle les pays à respecter leurs engagements de «restaurer un milliard d'hectares de terres», le rapport s'appuie sur les dernières avancées scientifiques pour documenter le «besoin urgent de restaurer les écosystèmes qui soutiennent toute vie sur Terre, ainsi que l'investissement financier requis pour la restauration au cours de la prochaine décennie, et ses rendements potentiels pour l'homme et la nature. Il signale que les pays se sont engagés à restaurer plus d'un milliard d'hectares de terres, ce dont nous sommes bien sûr loin». Dès lors, conformément au thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année qui est la «Restauration des écosystèmes», les Etats, gouvernements et autres environnementalistes sont engagés à œuvre pour «prévenir, stopper et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde entier». Et cette restauration des écosystèmes «peut prendre de nombreuses formes : planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la nature», lit-on sur le site du Pnue.

DIX (10) ANS DE PLUS POUR RESTAURER LA PLANETE

Mieux, avec la cérémonie de lancement virtuelle de la «Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes», l'humanité est invitée à faire sienne ce triptyque : «Réimaginer. Recréer. Restaurer.» la nature. En ce sens que cette «Décennie pour la restauration des écosystèmes est un cri de ralliement mondial pour guérir notre planète.» Selon ses initiateurs, «il n'a jamais été aussi urgent de restaurer les écosystèmes endommagés auparavant. Les écosystèmes soutiennent toute la vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète, et ses habitants, sont en bonne santé. La Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes vise à prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes sur tous les continents et dans tous les océans. Elle peut contribuer à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à prévenir une extinction massive. Elle ne sera couronnée de succès que si chacun y participe».

ALLIANCE MONDIALE POUR LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMES

C'est pourquoi, du 4 au 5 juin 2021, la cérémonie virtuelle de lancement de la «Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes», était ponctuée de messages passionnants de dirigeants mondiaux, d'activistes, de célébrités et des spectacles musicaux. En plus du programme du pays hôte, le Pakistan, avec un certain nombre d'étapes importantes : «l'achèvement de la plantation d'un milliard d'arbres dans le cadre de la campagne "10 milliards d'arbres", la prise d'un engagement volontaire important dans le cadre du défi de Bonn, la création d'une nouvelle zone de protection marine et une annonce innovante concernant le financement de la nature, notamment l'émission de la première obligation verte du pays». Il s'y ajoute l'annonce du lancement d'une «Alliance mondiale pour la restauration des écosystèmes», en collaboration avec d'autres pays partenaires intéressés, qui sera finalisée ultérieurement, la présentation également des chansons et des vidéos sur le programme «Ten Billion Tree Tsunami» du Pakistan et des message de Sa Sainteté le Pape François, saluant le début de la «Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes», du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, du Directeur exécutif du Pnue, Inger Andersen, du Directeur général de la Fao, Dr. QU Dongyu, des responsables des Conventions de Rio dans les Dialogues #GénérationRestauration avec les jeunes leaders et d'Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Ccd, sur la «Vision décennale de la restauration pour l'Afrique et le monde», entre autres.