Afrique: Match amical Sénégal-Zambie (3-1) - Les «Lions» s'offrent les chipolopolos

Au sortir des laborieux deux matchs nuls (face à Congo : 0-0 et contre eSwatini : 1-1), l'équipe du Sénégal a renoué ce samedi au stade Lat Dior de Thiès, avec la victoire en dominant une accrocheuse équipe de la Zambie (3 à 1). Une belle copie qui permet aux Lions de bien lancer la préparation pour les éliminatoires de la Coupe du monde "Qatar 2022" qui débutent en septembre.

L 'Équipe du Sénégal a battu celle de la Zambie ce samedi 5 mai au Stade Lat Dior de Thiès (3-1). Avec au bout une prestation assez aboutie qui a nettement tranché d'avec les deux dernières rencontres. Avec un onze inédit et changement tactique du sélectionneur national, la bande à Sadio Mané, très enjambe, déroule un jeu alléchant fait d'attaques placées et adossé à son milieu de terrain Nàmpalys Mendy, plein d'abattage. Le Sénégal installe son jeu et s'offre de belles séquences en attaque. Très remuant sur le front de l'attaque, Ismaïla Sarr se signale par joli enroulé qui a failli faire mouche (18ème). Les Lions seront toutefois vite récompensés suite à une bonne combinaison enclenchée depuis le milieu de terrain par Idrissa Gana Guèye suivie d'une accélération de Krépin Diatta et une passe lumineuse de Sadio Mané à Ismaïla Sarr. Ce dernier s'infiltre dans la surface mais sera déséquilibré. Le pénalty est logique. Sadio Mané prend ses responsabilités et bat le portier zambien par un tir tendu (1-0; 22e).

Les REACTIONS

ALIOU CISSE COACH DES LIONS : «Nampalys, le maillon qui nous manquait»

"Je l'avais dit et je le répète, le système dans lequel nous jouons n'est pas important. Ce qui est important c'est l'animation du jeu. Nous avons préféré un 4-2-3- 1 ce soir (samedi, Ndlr) parce que cela fait partie de nos options (...)Nampalys (Mendy), on est allé le chercher parce que c'est aussi un maillon qui nous manquait dans cette équipe. C'est aussi regarder là où nous devons progresser, là où nous devons apporter des joueurs. C'est un joueur intéressant. C'est vrai que j'ai fait joué beaucoup de joueurs à ce poste de sentinelle. J'ai beaucoup cherché. L'arrivée de Nampalys nous donne beaucoup plus de sérénité et d'équilibre parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience».

KALIDOU KOULIBALY CAPITAINE DES LIONS : "Abdou Diallo peut nous aider à gagner la Can"

«Abdou Diallo est un très grand joueur qui évolue dans un très grand Club qui est le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est à lui de s'acclimater au football africain. On a vu aujourd'hui que même à 3-0 on peut te mettre en danger. Nous voulons lui inculquer l'esprit africain, il a fait un très bon match. Je pense qu'il va avoir un grand futur avec nous et va peut-être nous aider à gagner la CAN qu'on attend depuis longtemps».

LAMINE GASSAMA DÉFENSEUR DES «LIONS» : "Ne plus reproduire cette entame de 2ème mi temps"

"C'est une bonne victoire. Lors du dernier match à domicile, on avait fait match nul donc on avait à cœur de gagner celui-ci. Je pense qu'on a fait une bonne entame de match en marquant 3 buts ce qui n'arrive pas souvent au Sénégal. Il va falloir qu'on revoie notre copie. On a su se mettre tout seul en difficulté lors de l'entame. Il faudra être plus concentré, plus vigilant. Si on veut progresser, on n'a pas le droit de faire ce genre de match si je peux me permettre. On est tous concernés et conscients, on va continuer à travailler pour ne plus reproduire cet entame de matches 2ème mi temps". Lions se libèrent un peu plus. Sur un bon centre envoyé depuis le côté gauche, c'est Krépin Diatta qui va surgir pour reprendre le ballon sur les filets (2-0, 30e). Cette efficacité retrouvée met les Lions en orbite. Passeur décisif, Ismaïla Sarr est cette fois idéalement servi par Sadio Mané pour marquer le but du 3 à 0 (44e minute). Les Lions accèdent à la pause sur ce score qui reflète bien une première période bien maîtrisée.

En deuxième période, la réaction zambienne ne se fait pas attendre. Refroidis par une longue pause suite à une coupure d'électricité dans le stade, l'équipe du Sénégal baisse de régime. Même imputés de neuf de ses titulaires, les Zambiens constitués à base locale, se découvre et développe un jeu agressif et porter vers l'avant.

Les Chipolopolos se ruent à l'attaque et touchent au but à la 53e min. A la réception d'un centre qui traverse toute la défense, Dominique Chanda devance Lamine Gassama pour reprendre de la tête le ballon au fond des filets gardés par Alfred Gomis. Les Zambiens réduisent le score (3-1) et démontrent leur qualité. Ils parviennent à mettre en danger la défense sénégalaise bien regroupée autour du nouveau pair Kalidou Koulibaly-Abdou Diallo. Alfred Gomis joue les sauveurs. Le coach Aliou Cissé va faire les premiers changements et lance ses attaquants. Keita Baldé et Famara Sané remplacent respectivement Krepin Diatta et Boulaye Dia (61e). Le latéral Ballo Touré fait son entrée. Moustapha Nam s'offre sur le côté droit, sa première cape avec le Sénégal. Les Lions subissent le jeu mais ne rompent pas. Ils s'imposent et obtiennent un succès considéré sans doute comme le plus abouti depuis deux rencontres. Une prestation que Aliou Cisse et ses poulains se devront de confirmer dès demain mardi 8 juin contre le Cap-Vert sur la même pelouse du stade Lat Dior.

MEILLEUR BUTEUR DES LIONS Mané efface Diouf !

Auteur de l'ouverture du score sur penalty samedi en match amical contre la Zambie (3-1), Sadio Mané a franchi un cap important avec la sélection du Sénégal. L'ailier de Liverpool a en effet inscrit son 22ème but avec les Lions. Ce total lui permet de dépasser El-Hadji Diouf (21 réalisations) et de rejoindre Mamadou Diallo à la 3ème place du podium des meilleurs buteurs de l'histoire de son pays. Le Red ne devrait pas tarder à doubler aussi l'ancien Marseillais Mamadou Niang (23 buts), 2ème du classement, avant de ravir certainement, à terme, la place de leader à Henri Camara (31 buts).