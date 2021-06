Sénégal: Démantelement d'une bande de malfaiteurs à l'ancienne piste - 12 personnes placées en garde à vue sur 873 interpellées et 2.400.000 d'amendes perçues

Une opération coup de point de la Gendarmerie, menée la nuit de samedi 5 à dimanche 6 juin 2021, au quartier Ancienne Piste de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, s'est soldée par la mise hors état de nuire d'une bande d'agresseurs, la saisie d'armes blanches, de produits dangereux, etc. «Nous venons de faire une opération de sécurisation dans le quartier dit Ancienne Piste. Depuis quelques temps, nous avons eu à déplorer des cas d'agressions sur les citoyens, des actes de banditisme. L'opération s'est déroulée à partir de 19h jusqu'au lendemain à 6 voire 7h du matin, en rapport avec le Haut commandement de la Gendarmerie. Un quartier qui est un nid de bandit.

A l'issue de l'opération, plusieurs personnes ont été interpellées», explique le Lieutenant-colonel Abdou Mbengue, commandant la Légion de Gendarmerie Ouest, faisant le bilan de l'opération. A en croire le Lieutenant-colonel Abdou Mbengue, cette sortie de la Légion Ouest, qui a été renforcée par les unités de la Légion de Gendarmerie d'Intervention, du CINO Groupe et du GIGN, permis de mettre la mains sur plusieurs individus, des Sénégalais et des citoyens issus de la sous-région. «873 personnes ont été interpellées dont 496 hommes, 314 femmes et 63 enfants. Beaucoup d'armes blanches ont été saisies, des tenues portées par les Forces de défenses et de sécurités, des uniformes utilisées par les bandits pour se faire passer pour des hommes de lois».

Et le Commandant la Légion de Gendarmerie Ouest d'ajouter : «Nous avons aussi découvert un lieu de reconditionnement de produits dangereux comme de l'acide, du diluant et du cyanure. Un débit de boissons clandestin a été aussi démantelé. Il y a certes des Sénégalais, mais beaucoup de nationalités étrangères des pays limitrophes que je me garderai de citer», poursuit-il. Toutefois, selon des sources, parmi 873 personnes arrêtées, il y a 654 Sénégalais, 213 Guinéens, 4 Bissau-Guinéens et 2 Sierra Leonnais.

La Gendarmerie nationale a placé en garde à vue 12 d'entre eux, pour divers délits dont celui de la détention de chanvre indien, exploitation de débit de boissons sans autorisation administrative et détention d'armes blanches.

En ce sens qu'un débit de boissons, 3 dépôts de reconditionnement de diluant et d'acide ont été démantelés, plus 8 cornets de chanvre indien, des poignards, cisailles burins, marteaux rase clous et machettes, 2 uniformes militaires, ainsi que 3 motos scooters ont été saisis chez un malfaiteur présumé. Aussi, une somme de 2.400.000 F Cfa d'amendes forfaitaires aurait été perçue.

De même, parmi les individus interpellés, il y avait également 63 enfants, dont 22 talibés récupérés d'un «daara» et confiés au Centre Ginddi, un Centre d'Acceuil, d'Information et d'Orientation pour Enfants en Situation Difficile, sis à Front de Terre.