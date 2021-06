Sénégal: Saint-Louis / Foire internationale agricole du nord - L'OMVS vulgarise sur l'application de sa collection digitale

Le deuxième jour de la Foire Internationale Agricole du Nord a été dédié à l'Organisation Pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), partenaire et coorganisateur de cette FIAN. Occasion saisie par les responsables du Centre de Documentation et des Archives (CDA) de l'OMVS pour se rapprocher des populations et renseigner sur le travail de cette Organisation qui, en plus de fêter ses 50 ans d'existence, a mis en place une collection digitale au profit des jeunes chercheurs.

Démarrée le vendredi 5 juin au niveau du site du barrage de Diama pour une durée de trois jours, la première édition de la Foire Internationale Agricole du Nord a été mise à profit par les responsables du Centre de Documentation et des Archives (CDA) de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) pour se rapprocher davantage des populations.

En effet, ils ont saisi l'occasion pour faire la promotion de l'application leur collection digitale mise en place et qui permet son exploitation. "Nous avons mis en place depuis quelques mois une application pour nous adapter au monde moderne dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Celle-ci permet aux jeunes chercheurs de pouvoir accéder à notre collection digitale", a dit Babacar Diongue, responsable du Centre de Documentation et des Archives (CDA) de l'OMVS.

À l'en croire toujours, cette application permet de lire des documents ou d'écouter des éléments audiovisuels et de faire énormément de choses par le biais du smartphone. «Cette application permet au grand public, grâce aux téléphones portables, d'exploiter les 14 000 documents référencés et du fonds numérique de 4000 éléments dont regorge la bibliothèque virtuelle de l'OMVS», a renseigné Babacar Diongue.

Il s'est aussi réjoui d'avoir reçu, durant le weekend, beaucoup d'élèves de la commune de Diama ainsi que de la ville de Saint-Louis, tous venus s'imprégner de la réalité de ce barrage de Diama qui joue un rôle important dans le développement de l'agriculture dans la région Nord. Il s'exprimait à l'occasion de la Foire Internationale Agricole du Nord ouverte le vendredi 5 juin et qui a pris fin hier, dimanche 6 juin. Elle a servi de cadre d'échanges et de partage d'expériences pour les acteurs du secteur agricole qui sont invités par le Haut Commissaire de l'OMVS, à préserver la ressource en eaux du Fleuve Sénégal.