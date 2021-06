Sénégal: Saly-Portudal / Meilleure représentativite au sein des collectivites territoriales - L'exigence des femmes élues de Dakar

Les femmes élues à la Ville de Dakar, réunies les 02 et 03 juin 2021 à SalyPortudal, en marge d'un atelier de renforcement des capacités des femmes conseillères en leadership et en prise de parole en public, sous l'égide de la Ville de Dakar et du Réseau International des Femmes de Métropolies Antenne de Dakar (RIFAD), ont demande une meilleure représentativité dans les Collectivités Territoriales (Communes et Conseils départementaux). La déclaration relative à la vie politique économique et sociale et leur représentativité en dessous de la moyenne justifie, selon elles, cette aspiration.

La présence des femmes dans les Collectivités territoriales est très illustrative d'une réalité. La déclaration de Saly-Portudal a rappelé que sur cinq cent cinquante-huit (558) communes, le décompte donne quinze (15) femmes élues maires et deux (02) présidentes de Conseils départementaux, dans les quarante-cinq (45) départements. Or, les femmes éluées à Dakar en ont la ferme conviction, «le développement de notre pays ne pourra se faire sans une forte implication des femmes qui constituent plus de la moitié de la population».

Selon elles, le développement du Sénégal passe de manière inéluctable par ses Collectivités territoriales. Elles pensent que c'est le pilier essentiel du processus de développement local, en fonction de leur connaissance réelle des besoins des citoyens et du potentiel des ressources. Leur déclaration l'illustre davantage : «Soulignant l'importance des politiques territoriales dans l'atteinte des ODD (Objectifs de développement durables, ndlr), des objectifs nationaux de développement et dans l'élaboration des budgets et programmes, à travers une démarche inclusive et participative ; Conscientes que les femmes sénégalaises : épouses, mères, actrices de développement, contribuent de manière efficace et efficiente à la gouvernance et au développement des Collectivités territoriales du Sénégal ; Conscientes que les femmes sénégalaises : épouses, mères, actrices de développement, ont à cœur le culte du travail bien fait».

En effet, les femmes élues à Dakar ont tenu à dire leur engagement à jouer un rôle prépondérant aux prochaines élections territoriales du 23 janvier 2022, mais aussi dans le processus de révision des listes électorales et la campagne électorale et en plus, le jour du scrutin. L'appel fait, pour une participation massive des femmes et des jeunes aux prochaines élections territoriales, est, à les en croire, illustratif d'une ambition pour favoriser leur intégration dans les instances de décisions des collectivités.

Le leadership, au niveau local, des femmes doit reposer sur un engagement de solidarité. Elle se traduit en ces termes : «des femmes politiques et toutes les femmes engagées pour la cause de leur communauté pour qu'elles prennent les rênes des Collectivités territoriales, en dirigeant des listes majoritaires». Elles ont suggéré aux partis politiques d'encourager et de favoriser les candidatures féminines et leur accompagnement. Leur demande s'est étendue aux populations locales, aux prochaines élections territoriales, pour une confiance aux femmes candidates, méritantes.

Par conséquent, une fois aux affaires, elles comptent assurer une prise en charge et une résolution correcte et réelle des questions de développement durable, de paix et d'éducation, de résilience, de santé et d'emploi.