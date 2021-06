Sénégal: Me Abdoulaye Babou, avocat de Baye Modou Fall - «Tous les dossiers de "boy djinné" sont perdus dans les tribunaux»

«Je peux jurer que ces dossiers sont perdus. Et il est poursuivi pour des affaires criminelles. Je serai heureux d'avoir un démenti pour que l'on puisse me dire voici les dossiers de «Boy Djinné» et qu'ils sont dans un tel ou tel cabinet. Là, ça serait un grand pas.»

C'est Me Abdoulaye Babou, avocat de Baye Modou Fall alias «Boy Djinné», qui donne ainsi des informations sur le dossier judiciaire de son client. Interrogé par la RFM, la robe noire a relevé que l'affaire «Boy Djinné» est le modèle parfait du dysfonctionnement de la justice. Mieux, Me Babou a souligné que son client a plus de 5 dossiers dans les Tribunaux sénégalais. Mais, du fait du mauvais fonctionnement de la justice, avec des affectations souvent de certains magistrats, les dossiers de «Boy Djinné» seraient perdus.

Pour Me Abdoulaye Babou, l'évasion récente de Boy Djine du quartier de haute sécurité de la prison de Camp pénal de Liberté-6, suivie de son arrestation quatre (4) jours après à Missirah, dans a région de Tambacounda, pourrait bien se justifier.

Rappelant que ne supportant plus d'être victime des tares de la justice sénégalaise, «Boy Djinné» n'a fait qu'appeler au secours pour que l'on puisse statuer sur son cas. «Nous exhortons l'État du Sénégal, par l'intermédiaire de son ministre de la Justice, de faire un état des lieux de tous les dossiers de «Boy Djinné» et de les juger», a plaidé Me Babou.