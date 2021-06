Congo-Kinshasa: A Kinshasa pour la 12ème Coupe du Congo version Féminine/Ituri - La Fondation Louis Watum assiste financièrement le FCF Tosepela de Mahagi

Toujours soucieux de venir en aide aux siens, Louis Watum, président national de la Fondation qui porte son nom a été l'hôte spécial du Football Club Féminin Tosepela de Mahagi, dans la province de l'Ituri.

Présent dans la capitale pour participer à la 12ème Coupe du Congo, version féminine, FCF Tosepela en difficulté à Kinshasa a été visité par un fils du terroir qui, ayant appris que les filles de son coin étaient à Kinshasa, il a abandonné toutes ses occupations pour se rendre personnellement au lieu d'hébergement, dans la commune de Limete, 1ère rue Funa, le samedi 5 juin dernier. Avec sa Fondation qui œuvre sur trois axes prioritaires, à savoir : la santé, l'éducation ainsi que la création des richesses, Louis Watum a vu dans ces jeunes joueuses des futures responsables qu'il devait accompagner et soutenir.

«Si je suis là aujourd'hui, c'est d'abord parce que je suis fils de l'Ituri, plus précisément de Mahagi. Et voir ces filles qui ont pratiquement l'âge de mes enfants pratiquer le football, venir ici pour défendre la province au niveau de la Coupe du Congo, cela ne pouvait que m'interpeler en tant que parent mais aussi en tant que ressortissant de Mahagi. Je suis venu leur rendre visite, une visite familiale, une visite d'encouragement mais également, en ma qualité de président de la Fondation Louis Watum. C'est ainsi que j'ai fait un geste d'encouragement à nos filles. En leur souhaitant bon vent. Qu'elles puissent aller le plus loin possible dans cette compétition, qu'elles aient du caractère et surtout qu'elles démontrent le sens de discipline et sens d'honneur qui nous caractérise nous les ressortissants de l'Ituri et plus particulièrement de Mahagi», a fait savoir Louis Watum.

Il a profité de cette occasion pour louer la bravoure de cette équipe de Mahagi, plusieurs fois championne de la province de l'Ituri. «Au cours de cette 12ème édition, FCF Tosepela arrive à battre les autres par 10 buts à zéro, c'est exceptionnel comme exploit que font ces filles. Elle compte dans son sein 4 joueuses qui sont convoquées en équipe nationale des Léopards, cela n'est pas un hasard. C'est un résultat basé sur le talent mais aussi, un encadrement excellent », a-t-il renchéri avant de poursuivre qu'une telle équipe mérite le soutien, l'encouragement et l'accompagnement de tous les ressortissants de Mahagi dont sa Fondation.

C'est par la suite qu'il a remis une enveloppe de 10.000 dollars américains à la direction du FCF Tosepela en signe de son appui et soutien. « Ce qu'on a fait aujourd'hui n'est qu'un geste symbolique, mais c'est une équipe que nous portons plus à cœur et que nous allons toujours continuer à la soutenir pour qu'elle aille le plus loin possible. Je l'ai dit pendant mon adresse à ces filles. Parmi elles, je vois des responsables dans le future, ce sont juste des talents que nous allons encadrer et leur donner plus de chance d'aller loin dans la vie », a-t-il conclu.

Recevant ce don, Dieudonné Alubango, Président sportif du Football Club Féminin Tosepela n'a eu que des mots clairs, des remerciements à celui que toutes les filles ont appelé Papa. « Pour nous, c'est une grande satisfaction de recevoir le père de la famille, le président national de la fondation Louis Watum, venu personnellement nous visiter et nous soutenir financièrement. Mais aussi remonter notre moral étant donné que nous avons quitté Mahagi, qui n'est pas aussi directement le chef-lieu de la province de l'Ituri pour venir ici à Kinshasa afin de participer à la 12ème édition de la Coupe du Congo féminine. Quitter Mahagi et arriver à Kinshasa, ce n'est pas chose facile, mais avec ces genres de soutiens, ça nous réconforte davantage pour aller loin et gagner même cette coupe », a-t-il dit.

«C'est une satisfaction et une joie immense de le recevoir parmi nous. Ce geste motive beaucoup plus aussi les filles pour aller de l'avant et nous espérons qu'ensemble avec le staff technique ainsi que la direction du club, nous allons prouver de quoi nous sommes capables. Ce geste ne passera jamais inaperçu. Nous allons le remercier sur terrain, en gagnant les matchs », a-t-il déclaré sous les applaudissements des jeunes joueuses du FC Tosepela.

Il faut souligner que cette 12ème édition de la Coupe du Congo féminine a vu la participation de dix-sept équipes de football féminin de la République démocratique du Congo, reparties dans deux groupes de sept formations. Le vainqueur de la Coupe du Congo représentera la République Démocratique du Congo à la première édition de la Ligue Féminine Africaine. Les équipes sont : TP Mazembe du Haut Katanga ; JSK de Lualaba ; AS Sainte Marie du Kasaï Oriental ; CS Bikira de Kinshasa ; OC Okapi de Tshopo ; SC AFDDK du Kasaï Central ; V.CLUB de l'Equateur ; CS Manika de Lualaba ; FCF Amani de Kinshasa ; AS Ntoma Mbote de Bandundu ; FC Espoir du Kongo Central ; FCF Tosepela de l'ITURI ; FCF 31ème CPC du Kasaï Oriental ; FJKK du Haut Katanga ; Ituri FC de l'Ituri et Kabasha du Nord Kivu.