Algérie: La responsabilité du citoyen dans l'élection d'un parlement fort souligné par la presse oranaise

Oran — Les quotidiens paraissant à Oran ont rendu compte, lundi, du déroulement de la campagne électorale du scrutin de ce 12 juin, et insisté sur la responsabilité du citoyen dans l'élection d'un parlement fort renforçant les fondements de l'Algérie nouvelle.

Dans ce contexte, « El Djoumhouria » a souligné que les chefs de partis et les candidats des listes indépendantes ont intensifié, deux jours avant la clôture de la campagne électorale, leurs activités pour rappeler aux électeurs l'importance de cette échéance devant permettre d'opérer le changement attendu. Les différents meetings tenus dans ce cadre ont été des occasions pour inviter le citoyen à élire des candidats aptes à assumer leurs responsabilités et leurs missions au sein du parlement.

De son côté, « Ouest Tribune » est revenu sur l'interview du ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, publié par le journal « Horizons » dans laquelle il a souligné que « la campagne électorale se tient de manière sereine et apaisée », relevant qu' « il y a peut être moins d'affiches qu'auparavant et cela s'explique par les moyens modestes des candidats «se limitant à la seule aide de l'Etat».

« Nous ne sommes plus dans la logique de la +chkara+ et des dépenses excessives comme fut le cas dans les rendez-vous électoraux précédents», a-t-il ajouté.

Pour leur part, « El Watani » et « Cap Ouest » ont fait état du déroulement de la campagne électorale à son 18ème jour et publié des entretiens avec des candidats des listes de partis et indépendantes qui ont présenté les grands axes de leurs programmes portant notamment sur l'élargissement des attributions des assemblées élues pour relancer l'économie, opérer le changement et instaurer des pratiques politiques innovantes au sein de l'Algérie nouvelle.