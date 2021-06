Sénégal: Tambacounda - Le Prix du leadership local vulgarisé auprès des collectivités locales

Tambacounda — Le coordonnateur de l'ONG Enda ECOPOP, Abdoulaye Cissé a invité lundi, les collectivités locales et les associations d'élus locaux à une grande participation au Prix de l'excellence du leadership local pour montrer leurs meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale.

"Ce Prix va primer l'excellence, la créativité et l'innovation dans la gouvernance territoriale au Sénégal. Donc, les collectivités locales et les associations d'élus locaux sont appelés à participer pour montrer à leurs communautés le travail abattu depuis leurs élections à la tête de municipalités", a-t-il dit.

Abdoulaye Cissé animait une conférence de presse en vue de favoriser l'émulation et la performance dans les collectivités territoriales.

"De manière spécifique, il s'agira d'offrir en modèle, des leaders locaux, distingués dans la gouvernance et le management des collectivités territoriales", a-t-il indiqué.

Le Prix d'excellence du leadership local dont la quatrième édition a été lancée vendredi à Dakar, est créé en 2018 par Enda ECOPOP en partenariat avec le Programme national de développement local (PNDL) et les Associations d'élus locaux.

Il a pour objectif d'installer une initiative d'approfondissement de la démocratie et un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen, permettant d'identifier et de primer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale.

Le Prix d'excellence du leadership local cible trois catégories d'acteurs des collectivités territoriales dans six catégories de distinctions dont participation et engagement citoyens, transparence et reddition des comptes, Inclusion, égalité et équité, Efficience budgétaire, solidarité et assistance aux communautés vulnérables et territorialisation des politiques publiques et agenda internationaux de développement.

Le Prix est aussi ouvert aux universitaires et chercheurs avec notamment la dotation d'une bourse de recherches pouvant permettre aux chercheurs lauréats de poursuivre les recherches dans les domaines de la gouvernance locale.

Enfin, les journalistes qui se seront distingués dans la production d'articles de presse et documentaires TV sur des thématiques en rapport avec les collectivités territoriales et la gouvernance locale.