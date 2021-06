Cameroun/Nigeria: Match amical Cameroun-Nigeria - Les Lions s'imposent

Vendredi dernier à Vienne, le Cameroun a battu les Super Eagles par 1 but à 0, une réalisation de Franck Zambo Anguissa à la 36e minute.

Actuellement en stage en Autriche, les Lions ont eu droit hier après-midi à une seule séance d'entraînement. La veille, les 25 joueurs ont eu deux heures de décrassage rythmées par des exercices de tennis ballon, du travail foncier et d'adresse devant la surface de réparation. Dans le groupe planait un sentiment de fierté après le succès (1-0) de vendredi dernier sur le Nigeria.

« Nous sommes fiers d'avoir gagné ce match qui n'avait rien d'amical pour nous », a ainsi indiqué Karl Toko Ekambi. En effet, plus de deux ans après la victoire (3-2) du voisin nigérian en 8es de finale de la CAN 2019 en Egypte, les Lions ont pris leur revanche. Sur un mauvais renvoi plein axe du défenseur central William Troost-Ekong, Franck Zambo a le temps de contrôler puis d'ajuster sa frappe des 20 m qui termine au fond des filets. Un but qui vient récompenser la première période enthousiaste des joueurs entraînés par Toni Conceiçao.

Une réalisation intervenue sur le seul tir cadré du Cameroun au cours des 90 minutes. Les Camerounais qui inscrivent dans le cours du jeu sur un tir. Un aspect en bout de chaîne de l'animation offensive quasi rare dans le jeu des Lions. L'équipe a affiché deux visages. On a vu 11 joueurs volontaires qui ont enregistré 60 % de possession de balle mais peu inspirés offensivement en première période.

En seconde période, Michael Ngadeu et ses coéquipiers ont davantage fait preuve de force mentale et de solidité défensive plus qu'autre chose. Présents jusqu'à la 50e min, les Lions ont subi le temps fort des Super Eagles. Des Nigérians remuants pratiquant un jeu direct et rapide qui ont contraint le bloc camerounais à des tâches défensives. Malgré les entrées d'Eric Maxim Choupo-Moting et les premières sélections d'Yvan Neyou et James Léa-Siliki, le Cameroun n'a plus inquiété Maduka Okoye, le gardien de but nigérian.

S'agissant des performances individuelles, Simon Omossola a gagné des points dans la cage des Lions. Pour sa deuxième titularisation chez les A, le portier de l'As Vita Club a, à plusieurs reprises, repoussé les assauts d'Alex Iwobi ou encore d'Oghenekaro Etebo. En l'absence de Fabrice Ondoa, l'ancien gardien de Coton Sport de Garoua a clairement rempli sa mission. Devant lui, on a retrouvé Michael Ngadeu de la CAN 2017 dans son placement et ses interventions. Pour une première en sélection, Jean-Claude Billong a mis au service de l'équipe ses qualités de bulldozer dans les duels.