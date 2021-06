Congo-Brazzaville: Gestion des marchés domaniaux - Zéphirin Nguié communique de nouvelles stratégies

L'administrateur-maire du quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Zéphirin Nguié, s'est récemment entretenu avec les régisseurs, les comités de marchés et les collecteurs de tickets des sept marchés dont regorge son arrondissement dans l'objectif de leur donner de nouvelles stratégies pour la gestion desdits marchés.

Zéphirin Nguié a placé l'évolution et la bonne gestion des marchés domaniaux au cœur de ses priorités. Pour lier la parole à l'acte, il a initié une rencontre avec les régisseurs, les comités de marché et les collecteurs de tickets de son arrondissement. Leurs échanges ont tourné entre autres sur la structuration de ces marchés, les droits des tables et de balayage, le fonctionnement des comités de marchés, ainsi que l'effectif des vendeurs.

Cette rencontre a fait naître de nombreuses décisions importantes parmi lesquelles, le réaménagement des bureaux des comités de marchés, l'interdiction des marchés parallèles qui se créent les jours non ouvrables, notamment le mercredi et le dimanche.

Le maire du quatrième arrondissement a, par ailleurs, demandé à l'assistance de mettre fin aux collecteurs recrutés par des comités de marchés tout en rappelant que les recettes du quatrième et cinquième jour du marché reviendront à la commune de Loandjili. Ceci va permettre à cette institution de faire face à certaines questions. « Dorénavant, les bordereaux des recettes des régisseurs et bien d'autres seront déposés à la commune de Loandjili », a dit Zéphirin Nguié. Notons que cette rencontre a non seulement permis au maire du quatrième arrondissement de mettre fin aux vieilles coutumes de gérance des marchés domaniaux de son arrondissement mais également de rencontrer ceux qui les dirigent.