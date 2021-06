Congo-Brazzaville: Lutte contre le blanchiment des capitaux - Le dispositif congolais soumis à une expertise

Les experts du Groupe d'actions contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (Gabac) séjourneront pendant trois semaines en République du Congo. L'objet de leur mission : évaluer le dispositif juridique et institutionnel national en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Avant de se déployer dans les différents ministères publics pour la tâche, la délégation du Gabac a été reçue, le 7 juin à Brazzaville, par le ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé.

Selon ce dernier, les autorités congolaises attachent beaucoup d'importance à la sécurité du système financier de la sous-région. « Cette année, le Congo a voté la loi portant mise en place du régime de lutte contre le blanchiment des capitaux. Nous allons nous mettre à votre disposition pour que la mission se déroule normalement », a rassuré Ludovic Ngatsé, avant de relever : « Nous espérons faire le point de l'évaluation que vous aurez eu à réaliser de manière à ce que nous tirons les conséquences sur les plans d'action à venir. »

Expliquant l'importance de ladite évaluation, le secrétaire permanent du Gabac, Gervais Mbata, a indiqué : « Le processus d'évaluation mutuelle du second cycle du Congo, entamé en août 2019 par le séminaire de pré-évaluation, franchit aujourd'hui l'étape de la visite sur place qui permettra aux évaluateurs ainsi qu'aux autorités congolaises, d'échanger sur les documents et pratiques permettant d'apprécier les efforts fournis par le Congo en matière de blanchiment. »

« Cet exercice permettra de mesurer la conformité technique et l'efficacité des actions menées par le Congo », a-t-il poursuivi.

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent, à ce jour, des menaces graves pour l'économie de la sous-région, déjà exsangue. Leurs impacts dévastateurs sur le plan politique, économique et financier annihilent les efforts des gouvernants et maintiennent la population dans la misère.

Le Gabac est un organe institutionnel sous-régional, chargé de la promotion des normes, instruments et standards de lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme auxquels les chefs d'Etat ont assigné les missions suivantes : lutter contre le blanchiment d'argent et des produits du crime et contre le financement du terrorisme ; mettre en place de manière harmonieuse et concertée des mesures appropriées ; procéder à l'évaluation de l'action et l'efficacité des mesures adoptées etc.