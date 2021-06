Congo-Brazzaville: Ligue départementale de taekwondo de Brazzaville - le bureau exécutif désormais complet

Les responsables des clubs de taekwondo de la ville capitale ont complété, le 5 juin, lors du conseil fédéral, les membres du bureau exécutif ainsi que du commissariat aux comptes.

Après la tenue, le 24 avril dernier, de l'assemblée générale élective, les pratiquants de cet art martial ont, avant l'adoption du programme d'activités et le règlement intérieur disciplinaire, le 5 juin, finalisé le choix des personnes devant être à la tête du taekwondo au niveau de Brazzaville pour des mois à venir.

Il s'agit de: Narcice Kiouari et Elhizere Mabandza, respectivement 2e et 3e membres; Reine Mang puis Rim Michael Malonga sont 2e et 3e commissaires aux comptes.

Le directeur départemental des sports, Gabriel Tchicaya, qui a supervisé cette cérémonie a indiqué que le taekwondo doit être vu comme un facteur de développement. Selon lui, les membres du bureau exécutif et les instructeurs des clubs doivent inculquer des bonnes habitudes aux apprenants.

Pour sa part, le président de la ligue, Robinson Loussakou, pense que les pratiquants de cette discipline devraient conjuguer leurs efforts pour son développement. « Oublions ce qui nous divise, travaillons la main dans la main pour le bien-être de notre sport. Respectons donc les textes qui nous régissent », a-t-il conseillé.

A ce jour, le bureau exécutif de la ligue départementale de Brazzaville se présente comme suit : Robinson Loussakou est le président. Il est secondé par cinq vice-présidents à savoir: Brice Batangouna; Patimond Anguima; Parfait Ndzobadila; Dorcia Koundoula et Laeticia Ossenguet. Albert Ngoyi et Abraham Katika sont respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint. La trésorerie est assurée par Maurel Itoua puis Fragely Ngala.