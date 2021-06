Tunisie: Nabil Karoui observe un sit-in dans le bureau du juge d'instruction

Le président de Qalb Tounès Nabil Karoui a décidé lundi d'observer un sit-in dans le bureau du juge d'instruction près le pôle judiciaire économique et financier » pour protester contre la prolongation de sa détention préventive à partir du 5 mai « , a déclaré à l'agence TAP Me Nezih Souiî, membre du comité de défense de l'homme d'affaire et patron de la chaîne Nessma TV.

» Karoui a été traduit aujourd'hui devant le pôle judiciaire économique et financier, sans que son comité de défense n'en soit prévenu, pour être informé de la prolongation de sa détention préventive « , a expliqué l'avocat.

Il a indiqué que son client a refusé de signer et considéré cela comme étant une » complicité de fraude » et une » injustice « , d'autant plus que » l'article 85 du Code de procédure pénale énonce que l'information de l'ordonnance de renouvellement de la détention préventive doit se faire avant expiration des délais « , a-t-il insisté.

Nabil Karoui a annoncé qu'il poursuivait sa grève de la faim et a refusé d'être reconduit en prison, a expliqué Me Souiî, soulignant que cela » l'exposerait à la violence durant six mois et violerait ses droits « .

Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de Nabil Karoui le 24 décembre 2020 après avoir été entendu au pôle judiciaire économique et financier pour soupçons de corruption financière et d'évasion fiscale.