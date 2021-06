Sénégal: Finance islamique - Dakar invité à s'inspirer du modèle malaisien

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé, lundi l'importance pour le Sénégal de s'inspirer de la Malaisie, pays asiatique devenu "le hub mondial de la finance islamique".

"Ce sixième Forum sur la Finance islamique est d'une importance capitale, il nous incite à nous inspirer du modèle malaisien afin de tirer des avantages et des produits offerts par le financement islamique. En effet, ce pays est devenu incontestablement le hub mondial dans le domaine de la finance islamique", a-t-il dit.

Diallo intervenait lors de la cérémonie d'ouverture du 6ème forum sur la finance islamique, ouvert à Dakar, lundi. Le thème de cette édition a porté sur : "Malaisie-Afrique de l'Ouest : Bâtir le pont et l'industrie de l'économie islamique".

Selon le ministre sénégalais des Finances et du Budget, la Malaisie détient les 11.1% des actifs financiers islamiques derrière l'Iran avec 28.6% et l'Arabie Saoudite avec 24.2%, sur un total de 2 438.6 milliards de dollars, d'après le rapport 2020 d'Islamic Financial Board.

"La Malaisie abrite, en outre les meilleurs instituts de formation à l'image du International Centre for Education and Islamic Financial, ainsi que des organes de régulation de la finance islamique de renommée mondiale tel que le Islamic Financial Services Board", a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo.

Il a souligné qu'au-delà des expériences malaisiennes, "il est constant que la finance islamique s'est positionnée comme le segment de l'industrie financière la plus innovante et la plus dynamique du 21ème siècle", ajoutant qu'au même moment, "le système financier international est bouleversé par des crises répétitives".

Selon le ministre, cette industrie a fini d'affiner son leadership dans beaucoup de pays asiatiques et du Moyen-Orient.

"Des expériences vécues sur le continent africain nous renseignent aussi que certains s'essaient à cette finance en privilégiant une démarche pragmatique d'optimisation des opportunités s'offrant à eux, pendant que d'autres définissent de véritables stratégies pour bâtir une industrie financière islamique", a-t-il fait savoir.

Abdoulaye Daouda Diallo a estimé que l'Afrique ne doit pas rester en marge de cette belle dynamique internationale, "surtout qu'elle dispose en la matière d'avantages comparatives à faire valoir".

Il a rappelé que le Sénégal est très attaché aux principes et valeurs de la finance islamique qui irrigue fortement la vision politique de ses dirigeants pour un Sénégal émergent dans l'équité, la solidarité et la justice sociale.