Algérie: Timimoun - La liste "Gourara El-Djedida" mise sur la relance de l'agriculture

Timimoun — Le développement des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme, en tant qu'éléments essentiels pour l'impulsion de l'action du développement dans la wilaya de Timimoun, est au centre du programme électoral de la liste indépendante "Gourara El-Djedida" (Nouvelle Gourara), en lice pour les législatives de samedi prochain.

Approché par l'APS, Abdelkrim Boukhari, candidat sur cette liste, a affirmé que le secteur de l'agriculture, locomotive du développement local, est à même de contribuer à la promotion des conditions de vie des populations des régions rurales et enclavées du Sud du pays, de rattraper le retard accusé en termes de développement et d'atteindre la sécurité alimentaire, à travers des stratégies de production agricole quantitative et qualitative.

Pour M.Boukhari, "le respect des mécanismes de contrôle de la traçabilité des produits devra contribuer à la réhabilitation aussi bien des petits agriculteurs que de leurs activités et la valorisation des produits de haute qualité, sources de revenus appréciables pour les paysans".

Le programme électoral de "Gourara El-Djedida" met l'accent, entre-autres, sur la mise au point de nouveaux programmes nationaux, étayés de mécanismes rigoureux et efficaces pour soutenir le véritable agriculteur et suivre les résultats sur le terrain.

La formation continue des agriculteurs, la coordination entre eux, l'encouragement des jeunes à monter leurs propres petites entités économiques, capables d'accomplir des tâches d'emballage, conditionnement et de commercialisation de leurs produits sur les marchés national et international, figurent au programme de cette liste indépendante qui table sur le secteur agricole vital, créateur d'emplois et de richesses, à même de renflouer la ressources du pays en devises.

Bien que cette approche agricole domine largement le programme électoral de "Gourara El-Djedida", elle ne peut occulter les autres axes retenus pour la campagne électorale et consistant notamment en la promotion du service public, la restauration de la confiance entre l'administration et l'administré par la promulgation de nouvelles lois et des mécanismes susceptibles de prendre en charge les préoccupations des citoyens et la réponse à leurs attentes.

Les suggestions de cette liste indépendante portent également sur la promotion des prestations de santé par l'encadrement des structures sanitaires en praticien spécialistes, la répartition "juste" des postes, la réalisation de l'équilibre et de l'intégration entre secteurs public et privé, au service du citoyen, et la formation continue des personnels du secteur de la santé.

Elle plaide également, au titre de son programme électoral, pour le développement de l'emploi et de la sécurité sociale à travers une batterie de reformes inhérentes notamment à la révision à la hausse de l'allocation familiale, la prise en charge des enfants malades chroniques, la régulation de l'emploi dans le Sud, et la suppression des conditions "exagérées" d'embauche dans les entreprises économiques établies dans la région.

Les candidats de cette liste s'engagent, en outre, à promouvoir la formation par l'ouverture de nouvelles spécialités de formation à même de répondre aux besoins de développement local, la création d'une annexe universitaire à Timimoun et le réexamen de la bourse universitaire pour les étudiants.

S'agissant du secteur des travaux publics et du transport dans le territoire du Gourara, la liste indépendante suggère la réalisation d'opérations de désenclavement des régions par l'ouverture de routes à même de réduire les distances dans la région.

Le secteur de la culture revêt un intérêt particulier dans le programme de "Gourara El-Djedida" qui prévoit la valorisation du patrimoine de la région, élément d'attractivité touristique, rehaussé par le foisonnement de fêtes populaires, à l'instar de la célébration du Mawlid Ennabaoui et le festival d'Ahellil.

Le programme s'articule aussi sur la promotion de la production cinématographique, la dynamisation de la mission des bibliothèques de lecture publique et les autres structures culturelles à travers des conventions de coopération entre les acteurs culturels du Sud et du Nord du pays, et l'ouverture de nouveaux espaces d'information pour consolider l'action culturelle dans la région.