Madagascar: Évènement - "Live casting" au Point d'Exclamation

Apparemment, la vie nocturne malgache se calibre pour les belles échéances.

C'est ce qui se passera demain au Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely, à partir de 17h pour le "Live casting". Une manière aussi de familiariser les fêtards et les fêtardes de la Capitale avec la nouvelle formule d'accueil du lieu. Au programme donc, se mêleront animations diverses et aussi une deuxième phase de recrutement des hôtesses pour le service VIP.

En effet, ce lieu huppé de la Capitale est en train de renforcer sa place dans le paysage des nuits et des fêtes de la Ville des Mille. "Il s'agira du lancement du service VIP, les hôtesses seront toutes formées en service high level et VIP", annonce t-on au niveau de l'organisation. D'ores et déjà, des formations des hôtesses ont déjà été assurées par des professionnels.

Le Point d'Exclamation Lounge Bar est sûrement l'un des endroits les plus actifs de ces cinq dernières années. Placé en plein centre de Tana, plusieurs artistes de renom ont déjà foulé sa scène. Comme Jaojoby Eusèbe, Silo et tant d'autres. L'ambiance discothèque est assurée par les meilleurs dj et djette de la place actuellement. Il est temps, donc, de relever la formule, d'autant que les festivités de l'Indépendance se rapprochent.