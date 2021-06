Madagascar: Commune Tanjombato - Les athlètes récompensés !

Les athlètes, qui ont brillé lors des championnats, ont été chouchoutés par le maire de la commune.

Les champions sont primés dans la commune de Tanjombato. Six médailles, dont cinq en or et une en argent, ont été recueillies pendant la saison 2020.

Après l'effort, le réconfort. La Commune rurale de Tanjombato n'a pas oublié ses athlètes ayant réalisé un bon parcours durant la saison. En effet, cinq athlètes ont redoré le blason de la commune en raflant six médailles, dont cinq en or et une en argent lors de la saison 2020. Durant les championnats nationaux de badminton, les badistes de la commune ont remporté trois médailles d'or. Julio Keman Randriamalala, le seul joueur malgache admis dans le classement mondial de badminton, a remporté le métal précieux dans la catégorie double messieurs, première série. Lucas Randriamalala a, pour sa part, réalisé un joli doublé. Le joueur du club BAOBad a arraché le sacre chez les moins de 17 ans ainsi que dans la catégorie double mixte.

Dans la discipline boxe française savate, les combattants de la commune ont ravi deux médailles d'or et une d'argent lors des derniers championnats de Madagascar du mois de mai à l'ANS Ampefiloha. Dans la catégorie senior des moins de 52 kg, Andriatiana Alexis s'empare de la médaille d'or. Toujours dans la catégorie senior, Maurice a aussi remporté la médaille d'or chez les moins de 48 kg. Quant à Ny Avo Sarobidy, il a été sacré vice-champion de Madagascar en décrochant la médaille d'argent, lors du gala des moins de 45 kg. Ces trois boxeurs sont présélectionnés au championnat du monde de boxe française savate, prévu ce mois juin en Serbie. Pour cela, le maire Tovo Rakotojohary a lancé un appel afin de les soutenir puisque c'est l'honneur du pays qu'ils vont défendre.

Pour encourager ces leveurs de fonte, ils ont été reçus par le maire, la semaine dernière. Il leur a remis des primes en guise de récompense. « Cela fait un an et demi qu'une section sportive a été mise en place dans la commune de Tanjombato. L'objectif est de bien préparer les athlètes dans plusieurs disciplines, que ce soit en individuel ou collectif », a-t-il annoncé.