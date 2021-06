Madagascar: Edition - « Je découvre Madagascar », réponse aux questions sur la Grande Île

La couverture du livre de Aina Rajaonera. (Photo : Musée de la Photographie)

Aina Rajaonera est l'auteure de ce livre intitulé « Je découvre Madagascar ». Un ouvrage qui apporte les réponses aux questionnements des enfants malgaches par rapport à leur identité nationale. Les questions traitées dans ce livre abordent plusieurs facettes de l'histoire du pays : qui est le roi Andrianampoinimerina ? Où se trouve exactement la Grande Île dans le monde ? Quelle est la recette du fameux "Vary amin'ny anana" ? Comment se structure le "Kabary" ? Etc. Comment l'écrivaine en est arrivée à faire un livre pareil ?

La réponse est simple. Aina Rajaonera est une mère de famille parmi tant d'autres, elle souhaite transmettre l'histoire et la culture malgache à ses enfants. Or, la tâche s'est compliquée lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il n'existe pas autant de livres sur ce sujet qu'elle ne le pensait. C'est donc de là qu'elle eut la bonne idée d'écrire son propre livre, pour agrémenter la pauvre archive sur l'histoire et la culture de notre pays. Pour découvrir ce livre et son auteure, le rendez-vous est fixé au Musée de la Photographie à Anjohy lors de l'événement Café-histoire de ce samedi 12 juin 2021 à 10h. L'accès est limité, les gestes barrières sont de rigueur, et les mains et les pieds doivent être désinfectés avant d'entrer dans la salle du musée.