Madagascar: Andina-Ambositra - Exploitation d'amazonite

Le bras de fer durcit, les habitants contestent.

Le bras de fer entre les habitants du "fokontany" de Talaky dans la commune rurale d'Andina-Ambositra, région d'Amoron'i Mania, au sujet de l'exploitation minière d'amazonite se durcit entre d'une part, les habitants, et de l'autre l'exploitant et ce, depuis des décennies durant sans que les autorités ne puissent en venir à bout.

Environnement

Vers la fin du mois de mai dernier, la descente sur les lieux de l'exploitation des représentants de l'association Tafo Mihaavo et de l'ONG Justice et Paix n'ont fait que confirmer les doléances des habitants sur l'instauration d'une paix sociale et sur la cessation des ruines qui menacent l'environnement et l'écosystème.

Simulacre

Les habitants de dénoncer ouvertement ce simulacre de compromis trouvé tout récemment, comme l'a révélé le titulaire de l'exploitation sur un éventuel partage de carreaux au profit des habitants, et dont les produits seront vendus directement à l'exploitant. Ce que les habitants réfutent catégoriquement. Un simulacre de compromis monté de toutes pièces, sans que les intéressés n'aient été consultés.

Endommagés

Ces habitants dénoncent également que l'exploitant, de son propre chef, a aussi modifié les débits d'eau alimentant les rizières, dont plusieurs hectares ont été endommagés, d'où une chute de la production et du revenu des habitants. Le non-respect des normes d'exploitation n'est pas en reste, concluent ces pauvres gens qui se sentent continuellement menacés sur leur terre natale.

Maire

Le maire, pour sa part, dénonce que l'exploitant n'a jamais contribué au développement local de la commune dans le versement des ristournes. Le "fokontany" de Talaky s'appauvrit et ne peut jouir en aucun cas du privilège de la présence de cette exploitation. « Tsy mahantra i Madagasikara, fa nampahantrana » ou « Madagascar n'est pas pauvre, mais est une nation exploitée et appauvrie dixit feue Nadine Ramaroson, ministre de la Population », concluent les observateurs.

L'association Tafo Mihaavo et l'ONG Justice et Paix lancent un appel pressant à l'endroit de tous les responsables pour trouver une solution, et sauver les habitants du désastre et de la pauvreté qui les menacent sur leur terre.