Madagascar: Musique pop - Le duo SOA Off sort « Loin de toi », son premier single

C'est officiel, SOA Off, duo composé de Ludysoa et de Nathan livre leur premier single ce mois, plus exactement ce vendredi 11 juin 2021. Le titre donné à cette toute première chanson est « Loin de toi ».

Le duo franco-malgache SOA Off s'est fait connaître durant la saison 9 de The Voice : La plus belle voix. Certes, Ludysoa et Nathan ne sont pas allés plus loin que leur compatriote Tom Rochet dans cette aventure, mais ils ont quand même marqué la saison en interprétant d'entrée de jeu une chanson en malgache : « Ravoravo ». A plus d'un an de leur aventure dans l'équipe de Pascal Obispo, le duo qui a signé sur le label Jo and Co [qui produit entre autres Claudio Capéo, Eko Eko, Zaz, Les Frangines ou encore Rose, Ndlr] sort son tout premier single « Loin de toi ». Une chanson, qui dès les premières notes, renvoie à l'univers musical qui a fait la réputation du duo, c'est-à-dire une musique très ensoleillée. D'ailleurs à ce propos, le single aurait été en partie préparé dans les Antilles.

Le parcours. SOA Off a dédié sa vie à la musique depuis son très jeune âge. Ludysoa et Nathan, nés à Toulouse, ont vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de huit ans. A cette époque, la grande sœur et son frère passaient déjà énormément de temps à faire de la musique, et postaient régulièrement leurs prestations en ligne. Une habitude qui ne les a plus quittés même quand ils sont repartis en France. En 2019, ils tentent l'aventure The Voice et intègrent l'équipe de Pascal Obispo grâce à une interprétation de "Ravoravo" de Mika & Davis. Lors du concours, ils sont parvenus jusqu'aux épreuves du K.O avant de se faire éliminer. Maintenant, cela fait plus d'un an que ce passage télévisé est passé. Le duo Ludysoa et Nathan s'est rebaptisé SOA Off et compte bien trouver leur place sur la scène internationale. Après plusieurs jours de tournage de la vidéo de « Loin de toi » à Paris, le produit est enfin prêt à être rendu public. On attend la suite, un album ou une tournée promotionnelle ?