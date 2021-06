Madagascar: Marc Ravalomanana - « Un ancien président a des privilèges »

L'ancien président et son épouse ont choisi de se rendre, hier, à Imerikasinina pour apporter des dons à la population locale, et ce, en guise de cadeaux de fête des mères.

Suite à l'affaire qui s'est passée à Talata Volonondry, l'ancien président Marc Ravalomanana a donné sa version, hier, sur la station privée MBS qui lui appartient d'ailleurs. Le président national du « Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara » (RMDM) a lancé un appel à la gendarmerie nationale qui a été instrumentalisée, surtout les subalternes, selon ses dires.

Toujours à propos de cette affaire, Marc Ravalomanana de souligner qu'« un ancien président a des privilèges. Et que d'après la Constitution, il a le droit de circuler librement ». Il a également lancé un appel à la communauté internationale, notamment la SADC et l'Union africaine, de faire savoir ce qu'est le protocole et le rang d'un ancien président. Il n'a pas non plus oublié de s'adresser à l'Union européenne, « vous devriez voir de près la transparence et la lutte contre la corruption à Madagascar ». Il craint, en outre, « une dérive vers la dictature ».

Imerikasinina. Malgré ce qui s'est passé avant-hier, à Talata Volonondry, Marc Ravalomanana a continué ses descentes dans les environs de la capitale. Hier, il a choisi ainsi de se rendre dans son village natal Imerikasinina. Il était accompagné, à cette occasion, par son épouse Lalao Ravalomanana. Ils ne sont pas venus les mains vides, en effet, ils ont remis trois tonnes de riz à cette localité et aux "fokontany" environnants. Soit 5 kg de riz par personne. Ce fut aussi une occasion pour Lalao Ravalomanana de souhaiter la fête des mères aux mères de famille qui étaient présentes, lors de cette rencontre avec la population locale.

Pour en revenir aux évènements de Talata Volonondry, faut-il rappeler que dans son communiqué du 5 juin dernier, la gendarmerie a fait savoir «... ce refus d'obtempérer a causé un embouteillage et le mécontentement des autres usagers de la route. Pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, la gendarmerie nationale rappelle au public que tous les usagers de la route sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur, nul n'est au-dessus de la loi ».