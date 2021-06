Algérie: Ghouini appelle à "remédier aux dysfonctionnements du développement"

M'sila — Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé lundi depuis M'sila, à remédier "aux dysfonctionnements du développement".

"Nous oeuvrerons au sein du Mouvement El Islah, dans le cas où nous gagnerons la confiance du peuple, à remédier aux dysfonctionnements en matière de développement résultant des années passées, quand le développement ciblait les grandes villes alors que les zones rurales et reculées ont été négligées", a souligné ce responsable politique lors d'un meeting animé à la bibliothèque centrale chahid Belkacem-Boudrai, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives de samedi.

M. Ghouini a expliqué que le traitement des déséquilibres enregistrés dans le domaine du développement se fera suivant un "programme spécial qui prendra en considération le développement de ces zones, notamment le raccordement aux réseaux de distribution d'eau potable, la santé et le transport scolaire particulièrement", estimant que la mise en oeuvre de ce programme "nécessite d'en confier la gestion à des personnes compétentes".

M. Ghouini a ajouté que cette situation avait également engendré "la réticence du peuple à voter et une APN qui manquait de légitimité, dont les députés ont servi leurs propres intérêts au détriment de ceux du peuple".

Appelant les citoyens à aller voter "massivement", samedi prochain, et à choisir les meilleurs et les plus aptes à les représenter et défendre leurs intérêts et leurs droits, M. Ghouini a rappelé que "l'ère de l'Algérie nouvelle a été entamée avec l'élection d'un président de la République légitime et une nouvelle Constitution dont le contenu est en adéquation avec une Algérie démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'Islam".

Au passage, le responsable politique a mis en garde les citoyens contre les partisans du boycott qui cherchent à "imposer un vide institutionnel, ramener l'Algérie en arrière et suspendre la voie de l'Algérie nouvelle", se traduisant dit-il, par "l'Etat de droit et des libertés".

Il a également mis en avant la "forte volonté politique des plus hautes autorités du pays pour instaurer la justice sociale et assurer, à grande échelle, la présence des jeunes et des femmes dans divers postes de responsabilités".

Le président du Mouvement El Islah a également souligné que les "critères d'une renaissance économique et les sources d'énergies alternatives sont disponibles", attestant à cet effet, que "nous avons seulement besoin de bonne gouvernance et de responsables compétents qui servent l'intérêt général et contribuent à édifier l'Algérie nouvelle qui rompra avec les comportements négatifs et les pratiques illégales antérieures".