La plantation d'un million d'arbres, sur une durée de trois ans, en milieu urbain a fait l'objet d'une convention cadre signée, samedi, entre le ministère des Affaires locales et de l'environnement et la Société nationale de distribution des pétroles (AGIL).

Cet accord signé à l'occasion de « la journée mondiale et nationale de l'environnement 2021 », ayant pour thème « Restauration des Ecosystèmes », permettra la plantation d'arbres dans notamment les espaces publics et verts, les parcs urbains, les entrées des villes, les circuits stratégiques et les établissements scolaires...

Il s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la SNDB et le renforcement des capacités des collectivités locales et de la société civile.

L'objectif est de créer et garantir des espaces publics de loisirs et de renforcer la capacité des villes tunisiennes en termes d'adaptation aux phénomènes des changements climatiques.

En vertu de cette convention la société contribuera aussi à lutter contre la pollution causée par les moteurs thermiques des bateaux via la mise en place des bornes de recharges électriques aux quais des ports de pêche pour favoriser l'approvisionnement des bateaux en électricité.

Elle devra aussi exécuter un programme complet de production des énergies renouvelables et des composantes du carburant biologique.

L'accord en question porte également sur l'économie bleu à travers la contribution de la société dans la lutte contre la pollution marine causée par le plastique.

En effet la SNDP mettra en place des poubelles pour collecter les déchets et les produits en plastiques dans les espaces AGIL aux ports et incitera les bateaux de pêche à collecter les déchets plastiques coincés dans leurs filets de pêche.

Il s'agit aussi d'encourager les associations et les plongeurs à collecter les déchets en plastique dans la mer et sur les côtes afin de lutter contre la pollution environnementale et préserver la diversité biologique marine.

Deux accords ont été également signés par le ministère de l'environnement la municipalité d'El Alia à Bizerte pour la réalisation du projet de dépollution du lac de Bizerte d'un montant de 400 mille dinars et avec l'Association Tunisienne de l'Agriculture Environnementale (ATAE) concernant la réalisation d'un projet de protection de la lagune de Bizerte à travers l'agriculture environnementale d'un montant de 86 mille dinars.

Cette rencontre a permis aussi la remise de prix du jeu-concours organisé au profit des Organisations Non gouvernementales actives dans les domaines de la biodiversité et la conservation de la nature.

Ce concours consiste en la préparation et la diffusion d'un message vidéo ou d'une affiche sensibilisant des risques environnementaux ou témoigner de la contribution du participant dans la restauration des écosystèmes et les thématiques connexes (les changements climatiques, la désertification, la pollution... ).

La sélection a été basée sur le nombre de partages par les internautes du support produit et publié par le participant sur la page du ministère de l'environnement sur le réseau social Facebook.

Trois prix ont été décernés à deux associations à Bizerte et une autre à Gafsa, trois prix ont été accordés à une école et deux collèges et deux prix ont été remis à deux infographistes.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement par intérim, Kamel Doukh a rappelé, à cette occasion, que la Tunisie vise à renforcer les superficies des aires protégées terrestres et maritimes, à l'horizon de 2030.

La Tunisie a créé, depuis 1977, 17 jardins nationaux, 27 réserves naturelles et 4 aires protégées et a enregistré 42 zones humides dans le cadre de la « Convention de Ramsar », a-t-il relevé.

Il a fait savoir que le département de l'environnement œuvre au renforcement du cadre juridique et institutionnel relatif aux forets et les aires protégées...

Cet évènement a permis aussi la remise des prix d'excellence environnementale à des personnalité qui ont contribué à la sensibilisation de la question environnementale.