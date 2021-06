Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 8 milliards FCFA de transactions enregistrées en début de semaine

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec les transactions record enregistrant plus de 8 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 7 juin 2021.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 8,256 milliards de FCFA contre 3,291milliards de FCFA la veille(Vendredi dernier), soit une hausse de 4,965 milliards de FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a, quant à elle, enregistré une hausse de 32,529 milliards, s'élevant à 4.708,878 milliards de FCFA contre 4.676,349 milliards FCFA la veille.

Celle du marché obligataire se situe à 6523,935 milliards FCFA contre 6539,415 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 15,48 milliards FCFA.

Concernant les deux indices, on note une progression. C'est ainsi que l'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 0,60% à 129,95 points contre 129,17 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), il a aussi gagné 0,70% à 156,47 points contre 155,39 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 585 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 1.485 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1.790 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,11% à 1.055 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 615 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 250 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 345 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,36% à 265 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 3.000 FCFA) et ONATEL Burkina (moins 1,45% à 3.055 FCFA).