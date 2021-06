Tunisie: « Une Histoire d'Amour et de Désir » de Leyla Bouzid, film de clôture de la 60e Semaine de la Critique

Tunis — « Une Histoire d'Amour et de Désir » (A Tale of Love and Desire), réalisé par la Tunisienne Leyla Bouzid sera le film de clôture de la 60ème Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes qui aura lieu cette année du 6 au 17 juillet 2021.

La sélection officielle de la Semaine de la Critique, programmée du 7 au 15 juillet, a été dévoilée le lundi 07 juin. Elle présente une variété de films de plusieurs pays dont sept courts, sept longs en métrages en compétition et 6 longs en séances spéciales .

Le film de Bouzid figure hors compétition dans la section Séances spéciales à laquelle figure 6 films français en première mondiale. «Robuste » (1h35) réalisé par Constance Meyer est le film d'ouverture.

« Une Histoire d'Amour et de Désir » est une fiction (1h42) en français et en arabe. Synopsis : Ahmed, 18 ans, français d'origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune tunisienne pleine d'énergie fraichement débarqué à Paris. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l'existence, Ahmed tombe très amoureux d'elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d'y résister.

Il s'agit du second long-métrage de la réalisatrice après « A Peine J'ouvre les Yeux » (2015). Ce dernier a été primé, notamment à la Mostra de Venise et sélectionné dans plusieurs autres festivals. Aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2015, il a remporté le Tanit de Bronze, le Prix du jury TV5 Monde, le Prix de l'UGTT pour le meilleur décor et le Prix de la la Fipresci.

Leyla Bouzid, 38 ans, est une franco-tunisienne native de Tunis qui a fait des études de Littérature française à la Sorbonne. Son premier film, « Soubresauts » (2011), est un court-métrage de fin d'études. Il a été réalisé dans le cadre de ses études à la prestigieuse école française des métiers du cinéma, FEMIS (Ecole Nationale supérieure des métiers de l'image et du Son).

La Semaine de la Critique est une section parallèle du Festival de Cannes qui a été créée en 1962 par le Syndicat français de la Critique de Cinéma. La Semaine propose annuellement une sélection de 10 courts et 10 longs métrages choisis des comités composés de critiques de cinéma du Syndicat français de la critique de Cinéma.

Cette section parallèle cannoise se consacre à la découverte des jeunes talents de la création cinématographique, du monde entier, en mettant à l'honneur leurs premiers et deuxième long-métrages.