Algérie/Tunisie: Belkebla veut poursuivre la série d'invincibilité, contre la Tunisie

En battant le Mali dimanche soir (1-0) à l'occasion de son deuxième match amical du mois de juin, l'Algérie a porté son record d'invincibilité à 26 matchs. De quoi réjouir Haris Belkebla.

Les Fennecs rejoignent la Côte d'Ivoire, qui a également enchaîné 26 sorties sans défaite, entre novembre 2010 et février 2013.

Pour Haris Belkebla, l'essentiel est fait parce qu'il fallait poursuivre cette série.

« On va retenir la victoire aujourd'hui. C'était le plus important. On continue cette série d'invincibilité », a confié le milieu de Brest, au micro de l'ENTV après la victoire, contre les Aigles.

« On a joué contre une équipe du Mali très intéressante qui nous a posé beaucoup de problèmes. Un bon match de la part des deux équipes », a ajouté le Fennec, qui se projette sur le prochain match des Verts, celui qui les opposera à la Tunisie.

« On va essayer de gagner. On connait le derby du Maghreb. On va essayer de faire un bon match pour continuer cette série d'invincibilité ».

Contre les Aigles de Carthage, les choses seront certainement plus difficiles, pour Djamel Belmadi et ses hommes. La rencontre est prévue vendredi 11 juin en terre tunisienne.