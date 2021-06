Ghana/Sahara Occidental: Equipe du Ghana - Callum Hudson-Odoi va-t-il rejoindre la sélection ?

Champion d'Europe 2021 avec Chelsea, Hudson-Odoi a choisi la destination du Ghana, pour passer ses vacances d'été. Et, toutes ses apparitions drainent une multitude de fans ghanéens, qui ne rêvent que de le voir enfiler le maillot des Blacks Stars du Ghana. Alors, va-t-il céder à cet appel et choisir de porter la tunique de son pays d'origine ?

En vacances sur les terres ghanéennes, le prodige anglais Callum Hudson-Odoi est accueilli en héros partout il passe. La dernière en date reste son apparition, au stade d'Accra, hier dimanche 6 juin 2021, où le public a scandé son nom, lui demandant de rejoindre la sélection ghanéenne. Lui qui a fait toutes ses classes en Angleterre, et remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans, avec l'Angleterre, est à un tournant de sa carrière internationale et devra se décider de son futur.

Hudson-Odoi ne disputera pas l'Euro 2021 avec l'Angleterre

Absent de la liste du sélectionneur anglais Gareth Southgate, pour l'Euro 2021 qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021, dans plusieurs villes européennes, le joueur de Chelsea Football Club, a jugé bon de venir se ressourcer sur ses terres d'origine. Champion du monde U17 avec la sélection anglaise, il peine à se faire une place en sénior, dans une équipe où les talents ne manquent pas à son poste d'attaquant ailier. En concurrence direct avec des prodiges tels Raheem Sterling, Phil Foden ou encore la pépite de Dortmund Jadon Sancho, les chances de s'imposer en sélection sont minimes, pour celui qui était considéré comme la future star de Chelsea quand il était chez les jeunes.

La sélection ghanéenne, pourquoi pas ?

Né le 7 novembre 2000 à Wandsworth en Angleterre, Callum Hudson-Odoi est le fils de Bismark Odoi, ghanéen et ancien joueur de la célèbre équipe d'Accra, les Hearts of Oak. Ce qui lui donne une possibilité de jouer pour le Ghana. Profitant donc de son passage sur les terres de Kwame Nkrumah, Callum a assisté hier dimanche 6 juin, à un match de l'ancienne équipe de son père, au stade d'Accra. A son arrivée, la foule est entrée dans une liesse digne des concerts de Beyonce, scandant son nom, et lui demandant de venir jouer avec les Black Stars.

Un maillot portant son nom lui a même été offert et on pouvait sentir l'émotion sur le visage du vainqueur de la Youth League 2015 et 2016 avec Chelsea. De plus, les autorités footballistiques du Ghana ont la volonté de le voir dans leur sélection. Interrogé par la presse, un membre de la fédération ghanéenne de football a affirmé ceci : "nous ne reculons pas, nous essayons d'utiliser tous les moyens possibles. Son père est un ami d'Abédi Pélé, nous verrons dans quelle mesure le convaincre". Pour dire que le joueur est fortement courtisé en coulisse, pour rejoindre André Ayew et compagnie.

Alors selon vous, jouer pour le Ghana, sera-t-il un bon choix de carrière pour Callum ?