Sénégal: Touba - Serigne Mountakha Mbacké dit halte aux litiges fonciers

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, sur recommandation du Khalife général des mourides et en présence du sous-préfet de Ndam, a demandé aux chefs de villages, aux délégués de quartiers et aux forces de sécurité à Touba, de jouer leurs rôles respectifs. Le porte-parole de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a demandé à chaque entité d'assumer ses responsabilités, tout en veillant au respect du caractère sacré de la cité religieuse et des recommandations en vigueur à Touba.

A l'entame de son propos, dans la salle de conférence de la résidence Khadim Rassoul, le porte-parole du khalife général des Mourides a précisé que la rencontre obéit à la volonté de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. L'objectif est de réitérer les recommandations émises il y'a de cela deux ans. Elles gravitent autour du respect par les habitants de la cité religieuse des recommandations de son fondateur Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, mais aussi de la gestion du foncier, dont les litiges font légion de nos jours àTouba.

Serigne Bassirou Mbacké de révéler qu'il y'a de plus en plus de litiges dans certains villages et dans quartiers sis dans la cité religieuse. «J'attire votre attention sur les litiges fonciers qui prolifèrent, dans les tribunaux de Mbacké ou de Diourbel ; où la plupart des dossiers, font état de foncier à Touba, il faut veiller davantage sur l'attribution des terrains » à recommandé le porte-parole du khalife général des Mourides.

Au maire, chefs de villages et délégués de quartier : « Halte aux les litiges fonciers »

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a directement interpellé Abdou Lahad Ka, en tant que maire de la ville de Touba au premier chef, de même que Serigne Amsatou Diakhaté le chef du village de Touba, mais aussi tous les chefs de villages et des délégués de quartiers.

« Cette responsabilité vous a été confiée pour œuvrer au respect de l'unique voix autorisée : celle du khalife général des mourides. Il vous faut veiller à la satisfaction des populations.», leur a dit Serigne Bassirou Mbacké, qui a fortement décrié le commerce de parcelles souvent qui peut même profiter à des non-musulmans d'acquérir des terrains dans la cité religieuse. Une situation qui peut créer des difficultés à préserver le legs du fondateur de la voie mouride a-t-il dit.

Revenant à la charge le porte-parole du khalife général a annoncé la mise en place d'une commission chargée de veiller à l'attribution des terrains. Il est parfois fréquent, affirme t-il, de voire un litige sur une maison, qui oppose trois personnes, face a cette situation, le chef de village n'est pas exempt de reproche.

Il évoque également les recommandations de Serigne Saliou Mbacké qui leur demandait de prévoir à Touba des espaces et des voies assez larges pour faciliter la circulation. Tout ceci pour éviter le syndrome du différent Israélo- palestinien.

Respect des interdits et collaboration avec les forces de sécurités

« Nous invitons les délégués de quartiers à davantage de responsabilités, au respect des interdits tel que le football dans les rues. La pratique de ce sport est très présente et n'honore pas la cité religieuse », a fustigé Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Il a ensuite fait savoir que la Gendarmerie aussi bien que la Police ont en commun le respect de la spécificité de Touba, leur mission est de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Il leur recommande de « l'indulgence envers les populations et a invité, les habitants de Touba, à avoir un comportement respectueux envers les forces de l'ordre et de ne pas leur opposer de résistance dans l'exercice de leurs fonctions ». Une compréhension de part et d'autre, selon le guide religieux, va participer à une vie en harmonie entre les deux partis.

Il a invité également le Sous-préfet qui est l'autorité temporelle, à accompagner les chefs de village pour le respect de ces interdits. Enfin Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a remercié tous les « dahiras » pour leur engagement respectif pour la préservation des valeurs, enseignements de khadim Rassoul, à Touba.