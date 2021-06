Sénégal: Bulletin des décisions et avis du Crd de l'Armp - Un outil pour comprendre la gestion des contentieux des marchés

L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a présenté, hier, lors d'une cérémonie virtuelle, le quatrième numéro du Bulletin des décisions et avis rendus par le Comité de règlement des différends (Crd), un des organes de l'institution en charge de la régulation de la commande publique. Cette publication se veut un instrument de facilitation à l'accessibilité de l'information sur la gestion du contentieux des marchés publics, des délégations de services publics et des contrats de Partenariats public-privé (Ppp).

Dans le souci de permettre à tous les acteurs de la commande publique d'accéder aux informations sur la gestion du contentieux des marchés publics, des délégations de services publics et des contrats de Ppp, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) procède, depuis 2015, à l'analyse de la production du Comité de règlement des différends (Crd), un de ses organes. À ce titre, le régulateur s'est attaché les services de Mariel Nzouankeu, Professeur de Droit, pour réaliser le quatrième numéro de cette étude pour l'édition 2020. Le travail consistait à analyser et à commenter 393 décisions de principe et 14 avis les plus importants rendus publics par le Crd sur la période 2018-2019.

Selon le Directeur général de l'Armp, Saër Niang, les résultats de cette étude contribueront à l'amélioration des modalités de prises de décisions du Crd ainsi qu'à une meilleure compréhension de la démarche du régulateur par tous les acteurs de la commande publique. « Aussi, la production du Crd participe à la formation des acteurs. Plus on en sait, mieux on agit en adoptant les meilleures pratiques de la commande publique », indique le patron de l'Armp. C'est tout le sens, dit-il, de cette régulation ex-post qui trouve son fondement dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, à savoir l'égalité de traitement des candidats, la libre concurrence et l'économie dans les marchés publics. M. Niang précise que la mission de l'Armp ne consiste « jamais » à bloquer un marché, comme certains peuvent le penser, à la suite de recours de candidats qui veulent faire prévaloir leurs droits auprès des autorités contractantes où à la Direction centrale des marchés publics (Dcmp).

Il souligne également un trait de caractère de l'Armp qui est sa flexibilité, quelles que soient les circonstances. D'après lui, un organe de régulation n'a pas les poings et pieds liés par la rigidité apparente des textes. « Le régulateur peut sortir du domaine du Code [des marchés publics] qui l'encadre pour fonder ses décisions sur des considérations différentes », affirme Saër Niang.