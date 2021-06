Cote d'Ivoire: Fête des mères - Les lauréates du Prix Pierre Castel unissent leur force entrepreneuriale

Pour la fête des mères les lauréates du Prix Pierre Castel ont décidé d'unir leur force entrepreneuriale pour poser un pas de plus pour le développement de leur business.

Sous la haute bienveillance de leur mentor Madame la Vénérable Sénatrice Dao Gabala, les finalistes et lauréates des quatre éditions du Prix Pierre Castel, ont conçu des paniers composés de produits agroalimentaires fabriqués par leurs entreprises.

Mme Elmine Kouyaté, Gérante de Axxiom qui produit des pleurotes, Mme Yao fondatrice des piments et épices Mako, Mme Yoboue de Attrey Service propose une gamme de thé, Mlle Tien Sonia présidente de SOCOFE produit sous la marque « Mon Champs » des produits vivriers en poudre prêt à la préparation et enfin la lauréate de l'édition 2021 Mme Essim Egue créatrice des farines de beignet prêt à préparer BASSY.

Pour encore une fois donner un coup de pouce à cette ingénieuse initiative, SOLIBRA a décidé d'honorer tout son personnel féminin en offrant des produits faits par des mamans aussi consciencieuses, talentueuses et courageuses qu'elles. C'est ainsi que plus de 230 paniers ont été distribués dans les usines de la Société de Limonaderies et de Brasseries d'Afrique à l'occasion de la fête des mères.

Notons que le Prix Pierre Castel est une initiative du Fonds Pierre Castel basé à Bordeaux et de Solibra en Côte d'Ivoire. La mission du Prix est de soutenir et donner un coup de pouce accélérateur aux entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire à fort Potentiel à travers de la visibilité, des coachings et des dotations allant jusqu'à 10 millions de FCFA.