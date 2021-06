Cote d'Ivoire: Leo Vinovezky (ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire) - « Le Hamas est l'ennemi des peuples israélien et palestinien »

Le diplomate israélien se prononce sur la crise de la bande de Gaza

Après onze jours d'affrontements meurtriers entre votre pays Israël et le Hamas, une trêve vient d'être conclue entre les deux parties, à l'issue d'intenses négociations diplomatiques de plusieurs pays. Pensez-vous que la « solution à deux États » peut mettre fi n de manière défi nitive à 50 années de tensions entre Israël et la Palestine ?

De plus en plus de pays pensent déjà qu'un groupe terroriste tuant des civils n'a plus de légitimité. Ni au Moyen-Orient ni ailleurs. Ce n'est pas seulement la « tension » telle que vous la définissez, c'est la culture de la haine pour nous effacer du globe.

Lire aussi: Conflits dans la bande de Gaza/Abdal Karim Ewaida : « La meilleure solution et la plus durable, c'est de créer enfin notre État palestinien »

Régulièrement, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'Islam, vénéré par les Juifs et appelé Mont du Temple, est le théâtre d'affrontements violents entre les Juifs et les Arabes. Les Arabes accusent Israël de vouloir changer les règles, ce qu'on appelle aussi « le «statu quo», qui régissent l'esplanade des Mosquées depuis 1967, afi n de diviser ce lieu saint entre Juifs et Musulmans. Quelle est votre opinion sur cette accusation ?

Je tiens à vous rappeler que ce n'est qu'alors qu'Israël est revenu à Jérusalem pour libérer notre capitale historique en 1967, après avoir été attaqué par cinq pays en 1948, que toutes les religions étaient libres de prier là-bas. Depuis lors, n'importe qui pouvait venir prier à Jérusalem. Les prétendus «dirigeants» ne font que des provocations et le résultat est très clair pour tous. Ils envoient d'autres enfants manifester, détruire des biens et des vies, créant ainsi des tragédies des deux côtés. Le contraire du vrai leadership.

Certains analystes politiques internationaux pensent que les tensions récurrentes ces dernières années entre Israéliens et Palestiniens sont en partie dues à une série d'actions en justice menée depuis quelque temps par des groupes de colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. Que pensez-vous de ces analyses ?

Nous pensons que rien ne justifie les meurtres et les violences. Nous croyons aux institutions et au droit. Personne n'a le droit de prendre la vie d'autrui. Bien sûr pas à cause d'un problème de propriété. Regardez l'histoire juive.

Antony Blinken vient de rencontrer le Premier ministre Israélien Benyamin Netanyahou, puis le Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le Roi de la Jordanie Abdallah II et le Président Abdel Fattah al-Sissi. Ces derniers sont acteurs majeurs dans la crise israélo-palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères britannique en a fait de même en rencontrant Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. En tant que diplomate, pensez-vous que toutes ces initiatives peuvent consolider le cessez-le-feu actuel ?

Oui, ils peuvent. En fait, cette diplomatie a mis la pression sur le Hamas pour obtenir un cessez-le-feu. Dans tous nos accords de paix que nous avons signés avec les pays arabes, les États-Unis ont aidé à rapprocher les deux parties. Nous partageons des valeurs de démocratie, de respect du droit et des institutions, du respect de la tradition, et bien plus encore, nous avons signé des accords de normalisation et de paix avec l'Égypte, la Jordanie, Bahreïn, le Maroc, les Émirats et je peux vous dire que, même actuellement, nous avons beaucoup de coopération avec l'Autorité palestinienne. Cela signifie que le peuple palestinien n'est pas notre ennemi. Le Hamas est l'ennemi des peuples israélien et palestinien. Permettez-moi de vous dire que de plus en plus de pays arabes signeront très prochainement un accord de normalisation avec Israël. Le Hamas veut être pertinent dans l'agenda palestinien et c'est pourquoi il a attaqué des civils israéliens.

Comment peut-on expliquer qu'Israël ait fait la guerre avec le Hamas, mais dans la recherche d'une paix durable dans la région, le Hamas soit complètement ignoré ?

Ignoré ? Le Hamas n'est pas un État... c'est une organisation militaire qui enfreint le droit international 24h / 24 et 7j / 7. Le Hamas est un groupe terroriste radical comme de nombreux groupes que vous connaissez dans d'autres régions du monde. Le Hamas est soutenu par un certain nombre de pays ayant une très mauvaise réputation en matière de droits humains fondamentaux. Le jour où le Hamas mettra de côté les armes mortelles, il ouvrira immédiatement un nouveau chapitre prometteur. Nos partenaires sont les libéraux et les modérés au sein de l'Autorité palestinienne. Lors de la prochaine interview, je partagerai avec vos lecteurs le niveau de coopération pour le développement que nous avons créée avec le peuple palestinien depuis le début des années 1990.

Ne pensez-vous pas qu'en période de guerre ou de crise politique majeure, comme celle à quoi nous venons d'assister avec de nombreuses victimes de part et d'autre, le Hamas, bien que considéré comme un mouvement terroriste par les Occidentaux, puisse être également consulté dans la recherche d'une paix durable dans la région ?

Je vous invite à examiner la Charte du Hamas qui rejette la reconnaissance d'Israël. Le Hamas est antisémite par définition, dangereux et destructeur pour le développement et la prospérité. Il est absurde d'ignorer le droit d'Israël à la légitime défense, même après le lancement de 4300 roquettes sur nos civils.

En Israël, la situation politique semble complètement bloquée depuis près de deux années maintenant, après quatre élections législatives sans majorité claire, ce qui ne permet pas de constituer un gouvernement ou une coalition à cause des divergences politiques. Si on rajoute à cela un climat judiciaire tendu avec un Premier ministre poursuivi pour des affaires de corruption, de fraude et d'abus de confi ance, cela crée de nombreuses incertitudes politiques et sociales. Ne pensez-vous pas que le mode de scrutin proportionnel plurinominal avec listes bloquées et seuil électoral de 3,25 % dans une seule circonscription nationale peut être à la base de cette incapacité à obtenir une majorité pour gouverner le pays ?

Il existe de nombreux sytèmes politiques dans les différentes démocraties. Bien sûr, tous avec des avantages et des inconvénients. Les parlements peuvent toujours essayer d'améliorer leurs propres systèmes.

Depuis la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, le pays est sans cesse confronté à de multiples crises politiques et affrontements meurtriers avec les Arabes. Êtes-vous optimiste pour la paix entre ces deux peuples « frères » ?

Permettez-moi de rappeler que la terreur contre Israël a commencé avant même que nous ayons déclaré notre indépendance en 1948. La terreur a commencé dans les années 1920 alors que nous n'avions pas encore d'État. Cependant, oui !, je suis optimiste sinon, je ne travaillerais pas dans la diplomatie depuis 20 ans. La diplomatie favorise le développement, la guérison, l'éducation, les accords de paix, l'épanouissement du désert, comble les lacunes. La diplomatie peut sauver des vies .