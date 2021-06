Cote d'Ivoire: 562.519 candidats à l'assaut du CEPE, ce matin - La ministre Mariétou fait face à son premier test grandeur nature

La série des examens à grand tirage débute ce mardi 08 juin sur toute l'étendue du territoire par les examens du Certificat d'étude primaire élémentaire (CEPE). Ils sont 562.519 candidats qui iront à l'assaut du tout premier diplôme de notre système scolaire, dont les résultats sont attendus le 28 juin prochain.

Le 04 juin dernier, au cours du lancement officiel des examens scolaires session 2020-2021, la ministre Mariétou Koné, de l'Education nationale et de l'alphabétisation, a mis un point d'honneur à lutter contre la fraude aux examens. Elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère pour mettre en garde les personnes qui seront tentés d'entacher ces examens par la fraude.

Les mesures disciplinaires iront jusqu'au bannissement a-t-elle prévenu. « Cette année, le mot d'ordre en vigueur sera la tolérance zéro. Tous ceux qui se rendront coupables d'actes indélicats subiront non seulement la rigueur de la loi, mais s'exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au bannissement du système éducatif ».

C'est pourquoi elle en appelle à la conscience professionnelle de tous les acteurs. « Je voudrais en appeler à la conscience professionnelle de chacun des acteurs, maillons de la chaîne des examens », mais aussi des candidats et des parents d'élèves dont la responsabilité est engagée dans le bon déroulement desdits examens scolaires.

Pour rappel, pour la session 2020-2021 des examens à grand tirage, ce sont 1.384.899 candidats qui sont attendus. 562 519 pour le Certificat d'études primaires et élémentaires (CEPE), 509 609 candidats pour le Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et 312 771 pour le Baccalauréat.

Après les épreuves du CEPE, se sera au tour du Bepc et du Test d'orientation en seconde, les épreuves orales et pratiques auront lieu du 9 au 12 juin. Les épreuves physiques et sportives (Eps) se sont déroulées du 12 au 24 avril 2021. Les épreuves écrites, sont prévues du 14 au 18 juin et les résultats seront proclamés le 6 juillet 2021. Les épreuves du Baccalauréat viendront mettre fin à cette série des examens scolaires session 2021.

Ainsi, les épreuves orales du Bac technique débuteront le 22 juin 2021 pour s'achever le 2 juillet 2021. Celles du Bac artistique se tiendront du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021. Et Les oraux du Bac général auront lieu du 29 juin au 2 juillet 2021. Les épreuves physiques et sportives se sont déroulées du 26 avril au 8 mai. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues du 5 au 9 juillet et les résultats seront connus le 27 juillet 2021.

Il faut noter que l'an dernier, au CEPE, 335.987 candidats avaient été déclarés admis sur un total de 419.591 candidats, soit un taux de réussite national de 82,12 %, contre 79,13 % en 2019. Ces examens sont un test pour la nouvelle ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, Mariétou Koné.