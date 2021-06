Congo-Brazzaville: Célébration - Des Congolais méconnaissent la journée mondiale de l'orthoptique

La Journée mondiale de l'orthoptique qui se célèbre à travers le monde chaque premier lundi du mois de juin vise essentiellement à promouvoir la visibilité de la profession d'orthoptique qui est une spécialité médicale consistant à dépister, à analyser et à traiter des troubles moteurs, sensoriels et fonctionnels de la vue.

« Qu'est-ce que c'est que l'orthoptique ? », cette question a eu des réponses approximatives. Pour le jeune infirmier abordé qui a requis l'anonymat, l'orthoptique est moins connue au Congo : « chez nous ici, on parle plus de l'ophtalmologie que l'orthoptique. Si vous voulez posez peut-être la question aux spécialistes de l'œil. Mais ce que je sais, c'est peut-être une deuxième appellation de l'ophtalmologie », a signifié l'infirmier.

De son côté, un habitant de l'arrondissement 3 Tié-Tié, Edouard Victor a affirmé qu'il n'a jamais entendu parler de cette journée et ignore totalement cette science et se demande si celle-ci existe bel et bien. Un ophtalmologue de la place croisé dans son cabinet de travail déclare : « on désigne habituellement par orthoptique ou orthoptie, la discipline médicale dont la vocation est le dépistage et, surtout, la rééducation des troubles de la vision.

Et les orthoptistes sont des professionnels paramédicaux qui travaillent en collaboration avec des ophtalmologistes et sont formés pour tester, traiter et surveiller plusieurs maladies des yeux et offrent une protection vitale contre la perte de vision et les problèmes de vue. Ils peuvent également évaluer les patients afin de prendre une décision quant au moment idéal pour une intervention chirurgicale ou introduire différents traitements pour aider à traiter les problèmes de vision qui ne fonctionne pas ».

On note que c'est l'International orthoptic Association qui est à l'origine de la création de ladite journée. Et en créant celle-ci, l'association voulait faire connaître le rôle et les activités de ces professionnels qui travaillent en collaboration directe avec les ophtalmologistes et les opticiens. Bien qu'ils ne soient pas des médecins, les orthoptistes font des études de deux ans dans le cadre desquelles ils reçoivent une formation pour diagnostiquer et traiter les patients en pédiatrie et en neuro-ophtalmologistes. Et lors de l'évaluation des patients, les orthoptistes effectuent plusieurs tests pour mesurer et évaluer l'acuité visuelle, la capacité de focalisation, la fonction binoculaire et les mouvements oculaires.

Et dans le contexte ophtalmique, un orthoptiste effectuera diverses mesures et évaluations orthoptistes, notamment : évaluer la vision et le besoin de lunettes, mesurer la puissance des lunettes actuelles, évaluer la vision double et administrer un traitement approprié avec un prisme, surveiller et traiter l'amblyopie, administrer un traitement orthoptique pour les problèmes de suivi de l'œil, effectuer des mesures préopératoires pour le désalignement des yeux, et enfin fournir aux patients une éducation continue concernant leur problème.

Le traitement orthoptique vise à soulager les symptômes et améliorer la vision. Bien que les orthoptistes se spécialisent dans le traitement des troubles musculaires des yeux, ils aident également à soigner les patients avant et après la chirurgie, en particulier ceux qui subissent une chirurgie au strabisme.

Notons que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en 2019 son rapport mondial sur la vision qui indiquait clairement que dans le monde, ce sont au moins 2,2 milliards de personnes qui souffrent de déficience visuelle ou de cécité, et, parmi ces cas, plus d'un milliard auraient pu être évités ou ne bénéficient toujours d'aucun traitement. Dans ce document, l'institution onusienne rappelle l'importance des mesures à prendre pour une bonne vision lorsque l'on est encore enfant puis adolescent.