Burkina Faso: Drame de Solhan - Le gouvernement aux côtés des populations

C'est le pire massacre de civils, depuis l'avènement du terrorisme dans notre pays. En effet, 132 personnes ont été tuées, lors de l'attaque barbare perpétrée, dans la nuit du 04 au 05 juin 2021 contre les populations de la localité de Solhan, dans la province de Yagha, dans la région du Sahel, selon un bilan officiel. Ce lundi 7 juin 2021, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, est allé s'enquérir de la situation des populations durement éprouvées.

Dans la commune de Solhan, première étape de cette sortie gouvernementale, Christophe Joseph Marie Dabiré a présenté les condoléances de la nation aux familles éplorées.

« Je vous souhaite beaucoup de courage. Il faut que vous sachiez que le Gouvernement est à vos côtés dans ces moments difficiles. Je suis venu vous transmettre les salutations et la solidarité du président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, face à la situation que votre commune a vécue ces derniers jours. Le Chef de l'Etat est vraiment préoccupé, parce que personne ne s'attendait à cela, dans la mesure où nous avions pris des dispositions pour assurer la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Le président du Faso a été réellement touché par ce drame. Le Gouvernement est attentif à ce qui s'est passé », a-t-il exprimé.

Du reste, il a dit être venu passer un message d'espoir : « Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires mais chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. La situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous. Malgré tous les efforts que nous avons faits sur le plan sécuritaire, sur le plan social, nous avons connu cette attaque massive. Néanmoins, l'espoir est permis, car nous allons nous réorganiser pour apporter la réponse appropriée à la situation. Notre peuple a toujours été résilient », a confié M. Dabiré.

Par ailleurs, comme l'a dit le Chef de l'Etat, il a rassuré les populations de Solhan que ce crime ne restera pas impuni.

Et le Premier ministre d'ajouter : « C'est la raison pour laquelle dès le lendemain de cette attaque, des troupes spéciales ont été envoyées pour sécuriser la zone. Ces troupes procèdent actuellement à des ratissages. Nous allons travailler à sécuriser davantage la zone et à faire en sorte que ceux qui ont commis ce crime inimaginable puissent être retrouvés et punis. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que la situation puisse revenir à la normale, c'est-à-dire assurer la sécurité dans cette partie de notre territoire ».

Christophe Dabiré a également rassuré les populations de Solhan que le Gouvernement va prendre en charge les difficultés dans lesquelles elles vivent actuellement. « Nous ferons en sorte que ces difficultés puissent être aplanies le plus rapidement possible. Nous savons également que ceux qui sont là, sont dans la précarité, dans la mesure où ces hommes sans foi ni loi ont pratiquement tout pillé. Nous allons faire en sorte que la ministre de la solidarité puisse leur venir en aide, afin de les appuyer pour qu'ils sortent de cette période difficile et qu'ils puissent reprendre leurs activités dans la tranquillité », a soutenu Christophe Joseph Marie Dabiré.

Après Solhan, le cap a été mis sur Sebba, précisément au CMA de cette ville, pour toucher du doigt les réalités de la situation des blessés. Au CMA de Sebba, le Premier ministre a apporté aux blessés, à leurs familles ainsi qu'au corps médical, toute la compassion du Chef de l'Etat et leur a témoigné la solidarité du peuple burkinabè.

Puis, la délégation gouvernementale s'est déportée sur le site des Personnes déplacées internes (PDI) de Sebba où elle a aussi apporté soutien et réconfort aux 7 000 familles déplacées internes. nA écouter Christophe Dabiré, des dispositions ont déjà été prises pour leur assurer un minimum de confort, un minimum de logement, un minimum de restauration. « Nous allons continuer à travailler à faire en sorte qu'il en soit ainsi », a-t-il insisté.

Au CHR de Dori, dernière étape de cette sortie, les membres du Gouvernement ont traduit, au nom du président du Faso et du peuple burkinabè, la compassion aux blessés de cette attaque lâche et barbare. En ce lieu, le Premier ministre a rassuré les blessés, que tout sera mis en œuvre pour leur prise en charge sanitaire, jusqu'à ce qu'ils soient totalement rétablis.

Que ce soit à Solhan, Sebba ou Dori, les populations ont exprimé leur reconnaissance à la délégation gouvernementale pour cette marque de solidarité et d'attention à leur égard. « Nous vivons une situation très difficile, mais le fait que le Gouvernement soit à nos côtés est suffisamment marquant et cela nous touche beaucoup », a déclaré une victime de la tragédie de Solhan.

A la fin de son périple, le Premier ministre a appelé à l'union sacrée de notre peuple, car « une guerre ne peut se gagner que lorsque nous sommes solidaires ». Pour lui, l'assurance est claire que « les terroristes n'ont jamais vaincu un Etat et le Burkina Faso ne fera pas l'exception ». A cette occasion, il a salué les représentants de l'Etat qui sont dans la région du sahel, notamment les infirmiers, les médecins, les travailleurs sociaux, etc. qui se sont battus depuis les premières heures pour la prise en charge des blessés et des personnes déplacées, à qui il a « souhaité beaucoup de courage et beaucoup de détermination ».

Aux Forces de défense et de sécurité (FDS) déployées dans cette zone, le Chef du Gouvernement a incité à poursuivre leur engagement pour la défense de notre patrie.

« Il est important que ces FDS que nous saluons avec beaucoup de respect et considération, ne baissent pas les bras face à cette difficulté, car elles doivent monter au front pour résoudre les problèmes d'insécurité que nous connaissons. Nous sommes prêts à les accompagner pour qu'il en soit ainsi », a-t-il mentionné, avant d'ajouter que « la sécurité est l'affaire de tout le monde, du Gouvernement, des FDS mais également de la population entière », à qui il a demandé « de s'engager pour faire en sorte que les enrôlements de nos jeunes s'arrêtent et qu'ils restent au pays pour travailler pour le développement économique et social de la patrie afin de partager les fruits de notre développement ».

« Il n'est pas bon qu'on laisse partir ces jeunes pour s'enrôler dans les groupes terroristes et qu'ils reviennent dans nos villages pour semer la terreur et la désolation dans leurs propres familles. Nous ne pouvons le faire que si les personnes ressources nous accompagnent, à savoir les religieux, les coutumiers et les leaders d'opinion se mettent aux côtés du Gouvernement pour cette cause », a soutenu Christophe Dabiré.

Pour cette sortie, le Premier ministre avait à ses côtés le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Moumina Chériff Sy, le ministre de la Sécurité, Ousséni Compaoré, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Pr Alkassoum Maïga, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Dr Ousséni Tamboura ainsi que le Gouverneur de la région du Sahel, le Colonel-major Salfo Kaboré.