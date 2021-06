Congo-Brazzaville: Vie syndicale - La Cogépaco présente ses instances dirigeantes

Les membres de la Confédération générale du patronat du Congo (Cogépaco) se sont réunis, le 5 juin, dans la ville océane pour la présentation des instances dirigeantes de la fédération départementale patronale de Pointe-Noire.

Dirigée par Bernard Tchibinda Djimbi, vice-président de la Cogépaco, la rencontre a eu pour objectif de présenter le bureau départemental et accueillir les nouveaux membres. Cette réunion a permis également de sensibiliser les membres aux avantages dont bénéficient les syndiqués dans leurs différentes activités.

Le Dr Jean Galessamy Ibombot, PDG de la société Gigi (Groupe international Galessamy Ibombot), est le président de la Cogépaco qui existe depuis 1998 sur l'initiative des chefs d'entreprises des PME (petites et moyennes entreprises)-PMI (petites et moyennes industries)- PMEAA (petites et moyennes entreprises agricoles et artisanales)-PMEF (petites et moyennes entreprises forestières et financières) du Congo et elle est muée en Confédération générale du patronat du Congo. C'est un syndicat patronal basé sur le principe de la libre entreprise de l'économie libérale diversifiée qui consiste à soutenir et défendre les intérêts de ses membres.

La Cogépaco a pour objectifs, entre autres, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, créer et développer les PME, PMI, PMEF en vue de leur participation aux performances économiques, créer des emplois, former les chefs d'entreprises des PME, PMI, PMEAA , PMEF, contribuer au partenariat d'affaires gagnant -gagnant des membres affiliés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine.

Composée de seize fédérations patronales représentant la quasi-totalité de secteur du tissu économique du pays, la Cogépaco a dans son organisation un conseil confédéral et un bureau confédéral exécutif national, a précisé Bernard Tchibinda Djimbi. Et d'ajouter que les dix départements du pays comptent aussi des structures dirigeantes et près de cent bureaux des sections patronales des sous-préfectures et communes urbaines. Elle a aussi une commission juridique composée des notaires, avocats, huissiers de justice pour assurer la défense des intérêts des entreprises, ateliers, garages et établissement des membres affiliés.

Signalons que le bureau départemental de Pointe-Noire qui existe depuis 2018 a été restructuré en bureau ad hoc en attendant l'officialisation par le bureau national. Son président est Rufin Balouboula secondé par Bernard Tchibinda Djimbi, le vice-président, tandis que le secrétaire général est Mack Genchel, la trésorière est Keth jacinthe. Le commissaire aux comptes est Simon Pierre Makita. Quant au bureau communal, il est dirigé par Amoussa Moussilou. Joseph Marie Nima est le vice-président et le secrétaire rapporteur est Koussoukama Loubaki

Deuxième force syndicale patronale après Uni-Congo, la Cogépaco participe aux réunions organisées par le gouvernement congolais et les organisations du système des Nations unies relatives à l'économie du monde. De par son importance et sa capacité, elle est l'un des remparts dans de nombreux points jugés comme des écueils qui freinent les entreprises congolaises dans leur envol : difficultés de trouver des marchés et des crédits auprès des banques, difficultés de faire des recouvrements auprès des institutions publqiues. La Cogépaco est membre de l'Organisation internationale du travail et de la Confédération panafricaine des employeurs.