Cote d'Ivoire: Jean-Pierre Cardinal Kutwa à la ministre Mariatou Koné - « Nous allons soutenir les états généraux de l'école ivoirienne »

La Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné, s'est entretenue, ce lundi 7 Juin 2021 avec Jean-Pierre Cardinal Kutwa, Archevêque d'Abidjan. « Nous allons soutenir les états généraux de l'école ivoirienne par ce qu'il est important de savoir d'où nous venons, ce que nous faisons et où nous allons », a promis le Prélat catholique.

Poursuivant, il a indiqué que « la science sans la foi n'est que ruine de l'âme ». A l'en croire, elle allie les deux en même temps. Le Cardinal a apprécié le fait que la ministre est venue solliciter ses bénédictions et ses grâces pour pouvoir exploiter tout ce que Dieu a mis en elle. Et d'affirmer : « Avec toute l'expérience que nous avons, nous sommes décidés à apporter notre contribution, la plus grande et la plus sincère. »

En venant rencontrer le Cardinal Kutwa, il s'est agi pour la Ministre de venir l'informer officiellement de sa nouvelle mission, solliciter des prières, bénédictions et conseils. Outre ces points, les échanges ont également porté sur le partenariat entre son département ministériel et l'église catholique ainsi que les états généraux de l'école ivoirienne.

En outre, elle a sollicité le soutien de l'église catholique qui détient un pan important de l'enseignement confessionnel avec une grande expertise qui pourrait servir dans le cadre de ces états généraux.

La première responsable de l'éducation nationale a donc demandé le soutien de l'Archevêque pour les états généraux de l'école qu'elle prévoit organiser : « J'envisage organiser immédiatement des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées et expériences et compétences à relever les défis de la mission qui m'est confiée, action axée sur les résultats », a-t-elle faire savoir pour tracer une nouvelle feuille de route.

« Nous devons tous ensemble faire de la Côte d'Ivoire une puissance éducative dans un climat de paix et de sérénité et de civisme dans nos écoles. J'ai foi en une école ivoirienne capable de produire des ressources humaines de qualité pour nous conduire au développement durable et à un mieux-être partagé », a-t-elle soutenu.

Pour réussir son challenge, la Ministre peut compter sur le soutien de l'église catholique.

Jean Pierre Cardinal Kwuta, a, au cours de son intervention, salué la nomination de la Ministre Mariatou Koné à l'éducation. « Mes vives félicitations pour le portefeuille qu'on lui a confié. On le lui a confié parce qu'elle a fait un travail remarquable à la Solidarité. Je crois qu'elle est à son poste. L'école, c'est la vitrine du pays. Si l'école forme mal ses hommes, on aura un pays qui ne vaut rien et on a confiance parce qu'elle en a les capacités. Quand j'ai entendu ses premières paroles, annoncer les états généraux. J'ai dit voilà quelque chose de formidable. Il était temps. Elle est arrivée à l'heure H pour faire ce travail. Pour le faire, il y a certes ses qualités humaines, mais elle a besoin surtout du soutien de Dieu », a indiqué le Prélat catholique.

L'école est la prunelle de nos yeux, c'est la vitrine de notre pays. Je suis heureux et fier que le Président de la République et son Premier Ministre lui confient ce domaine car elle le maitrise. J'en suis convaincu. Elle réussira. Elle en a les capacités ».

A l'issue de l'audience, le Cardinal a prié pour la Ministre et a demandé à Dieu de l'accompagner dans sa nouvelle mission.

