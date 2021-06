Ile Maurice: Enquête judiciaire - Neeta Nuckchhed et Yogida Sawmynaden sur un même vol en 2019

«Neeta Nuckchhed (ndlr : ancienne directrice de Neeteeselec qui a bénéficié de contrats de la STC, amie d'enfance de Yogida Sawmynaden, et également hôtesse de l'air à Air Mauritius) affirme que votre dernière rencontre avec elle remonte aux funérailles de votre père il y a 9 ans. Est-ce exact ?» a demandé Me Azam Neerooa à l'ex-ministre du Commerce ce lundi 7 juin au matin en cour de Moka.

«She's correct, » a d'abord répondu Yogida Sawmynaden pour ensuite rectifier avec un «not correct» quand l'avocat du Bureau du DPP lui demande d'être précis. Après que le témoin ait tergiversé avec des phrases comme «cela dépend ce que veut dire 'meeting'», Me Azam Neerooa lui demande de se rappeler s'il n'était pas sur le même vol que Neeta Nuckchhed le 15 décembre 2019 en provenance de Paris.

L'avocate de l'ex ministre, Me Narghis Bundhun intervient à ce moment pour se plaindre de la tonalité de Me Neerooa. Mais la magistrate ne cède pas et elle statuera que selon elle, Me Azam Neerooa a utilisé un ton correct. Finalement Yogida Sawmynaden reconnaîtra qu'il était sur le même vol que Neeta Nuckchhed le 15 décembre 2019 en provenance de Paris. Cependant l'ex ministre soulignera que Neeta Nuckchhed était à bord pour travailler comme hôtesse de l'air et non pas comme passagère et qu'il ne savait pas qu'elle allait être sur ce vol.

A la pause déjeuner, les avocats du groupe Avengers se sont adressés aux journalistes pour se plaindre du fait que les relevés téléphoniques de Yogida Sawmynaden ne sont toujours pas disponibles.

Cette enquête en cour de Moka, rappelons-le, a été instituée par le DPP pour faire la lumière sur les circonstances entourant l'assassinat de Soopramanien Kistnen. Ce dernier était un proche de Yogida Sawmynaden, mais il serait devenu exigeant et gênant pour le clan à la tête de la State Trading Corporation. La police avait d'abord classé l'affaire comme un suicide, et il a fallu l'intervention des avocats surnommés les Avengers pour que la police concède le «foul play».