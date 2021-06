Angola: ACEPA fait un don de 10 millions de dollars à l'État angolais

Luanda — L'Association angolaise des sociétés d'exploration pétrolière (ACEPA) a donné lundi, 10 millions de dollars américains aux autorités angolaises pour l'achat de vaccins contre le Covid-19.

Un accord à cet effet a été signé par les ministres de la Santé, Sílvia Lutucuta, et des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), Diamantino Azevedo, du côté angolais, et par le directeur de l'ACEPA, Oliver Jouny, visant l'acquisition de 500 mille doses de vaccins.

À l'occasion, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré qu'il y avait une équipe créée pour travailler dans l'ensemble du processus d'acquisition de vaccins, en utilisant les plateformes internationales disponibles à cet effet.

Elle a exprimé son soutien et celui de son équipe pendant le processus, afin que les vaccins soient disponibles, notant qu'ils travailleront avec diligence dans l'acquisition, en premier lieu, et dans leur meilleure utilisation.

Elle a exprimé sa satisfaction du soutien reçu pour combattre et poursuivre cette lutte acharnée contre le Covid-19, soulignant que le MIREMPET et l'ensemble de l'industrie du secteur sont un partenaire important dans divers domaines tels que la prévention, l'évaluation des risques, la surveillance épidémiologique, de laboratoire et la gestion de cas.

À son tour, Diamantino Azevedo a ajouté que ce don n'est que l'addition de toutes les initiatives qui ont été menées par l'industrie pétrolière.

Il a réaffirmé qu'ils continueraient à travailler avec le MINSA afin que le pays puisse gagner cette bataille.

Il a remercié les sociétés pétrolières du pays, qui ont contribué avec le don, les exhortant à continuer de participer activement à la lutte contre le Covid-19.

Pour le directeur de l'ACEPA en Angola, Oliver Jouny, l'accord permettra une sortie progressive de la situation sanitaire actuelle, considérant comme un bon exemple le partenariat public-privé qui existe dans le secteur pétrolier.

Il a demandé aux salariés et sous-traitants de se faire vacciner, pour permettre, le plus rapidement possible, un retour à une activité normale.