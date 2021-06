Angola: Le PRS prône plus de transparence et d'impartialité de la presse

Huambo (Angola) — Le secrétaire du PRS de la province de Huambo, António Soliya Selende, a défendu, lundi, "plus de liberté, de transparence et d'impartialité" de la presse, mettant l'accent sur le respect des principes de déontologie et d'éthique professionnelle.

S'adressant à la presse, le dirigeant partisan a estimé qu'il était essentiel que les médias soient davantage compromis aux défis de la consolidation de la démocratie, en garantissant la liberté d'expression des citoyens.

Il a rappelé que la garantie de la liberté d'expression et de presse sont des droits fondamentaux des citoyens, inscrits dans la Constitution de la République d'Angola, d'où la nécessité d'une plus grande rigueur et transparence dans le traitement des affaires par les médias.

En conséquence, António Soliya Selende a déclaré qu'il est impératif que l'exercice de l'activité journalistique soit basé sur les principes de transparence, d'exemption et de croisement des sources d'information, afin de sauvegarder le pluralisme et la diversité d'opinions.

Malgré l'évocation de l'existence de violations des principes d'égalité dans le traitement des acteurs politiques par certains médias publics et privés, le secrétaire du PRS a reconnu qu'il y avait des améliorations dans l'exercice de l'activité journalistique dans la province de Huambo.

Le PRS, fondé en 1990, est la quatrième force politique du pays, après les partis MPLA et UNITA et la coalition électorale CASA-SE.

Aux dernières élections législatives, tenues en 2017, le parti dirigé par Benedito Daniel a obtenu 7 154 voix dans la province de Huambo, sur un total de 763.196 votants.