Angola: La production de miel atteint des niveaux satisfaisants à Cunene

Ondjiva (Angola) — La production de miel dans les communautés rurales de la province de Cunene a, au cours des quatre dernières années, atteint des niveaux satisfaisants, avec une production annuelle comprise entre quatre et cinq mille litres.

La création et la légalisation d'associations d'apiculteurs sont à la base des résultats de cette activité, menée dans les municipalités de Cuanhama, Cahama et Namacunde.

La période de récolte a lieu entre avril et mai, et entre août et octobre, selon le type de flore mellifère, dont l'activité est traditionnellement liée à la production agro-forestière.

Avec un univers de 1 726 ruches, le produit est une source de diversification des sources de revenus, les ventes atteignant les marchés informels de la région et d'autres exportés vers la Namibie et l'Afrique du Sud.

Dans une déclaration ce mardi à l'Angop, le chef du département de l'Institut de développement forestier, Dumbo Mupei, a déclaré qu'une grande partie de l'activité apicole dans la région est typiquement traditionnelle, ce qui rend difficile le contrôle précis des personnes impliquées et la circulation du produit sur le marché.

Il a souligné que l'institution inspecte uniquement le surplus de miel mis en circulation à des fins commerciales en raison de la complexité de sa mise en œuvre, ajoutant que l'insuffisance d'inspecteurs et l'inefficacité du mécanisme d'inspection rend impossible un contrôle total de la quantité de miel produit et exporté.

Dumbo Mupei a informé que le processus d'enregistrement des apiculteurs de la région est en cours depuis mai, afin de déterminer le nombre de personnes impliquées dans ce processus et le nombre de ruches.

Il a précisé que l'action, qui se déroulera dans trois mois, permettra de faire une projection en termes de production et de connaître le type de ruches améliorées et de logements disponibles, en vue d'une plus grande organisation.

Selon le responsable, le fait est que la production est précaire et vise la consommation de la famille des apiculteurs, basée sur la résilience des communautés rurales confrontées aux difficultés de la sécheresse et de la faim, afin d'assurer la sécurité alimentaire.

Le spécialiste a défendu la valorisation des producteurs forestiers non ligneux, soulignant que l'apiculture joue un rôle important dans le maintien des écosystèmes et des espaces naturels, dans l'équilibre écologique de la flore et dans la préservation de la biodiversité, influençant l'utilisation intégrée et économiquement durable des espace rural.