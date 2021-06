Angola: L'ancienne internationale attribue le favoritisme à l'Angola dans le groupe C

Luanda — L'ancienne athlète Justina Praça a considéré l'équipe nationale féminine de handball comme favorite du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, qui débute ce mardi, dans la ville camerounaise de Yaoundé.

Aux côtés du Cap-Vert, l'adversaire du premier match mercredi, et du Congo Brazzaville avec qui il clôturera la phase initiale le 13, l'ancienne gardienne de but a affirmé à l'ANGOP que l'Angola est théoriquement supérieur, en vertu de ses 13 titres en 23 éditions disputées.

Concernant le Cap-Vert, l'actuelle présidente de l'Association angolaise pour la femme et le sport (AMUD) a déclaré qu'il s'agit d'un adversaire débutant et avec peu d'arguments dans le handball féminin africain, la victoire de l'Angola étant probable avec moins de difficultés.

Pour la joueuse la plus valeureuse (MVP) 2013 au service de Lorraine de France, il est toutefois important de ne pas sous-estimer les Cap-Verdiennes afin d'éviter une éventuelle surprise.

Sur le match contre le Congo Brazzaville, l'ancienne athlète de Petro de Luanda a dit qu'il s'agissait d'un match très exigeant qui servira également à tester l'esprit d'entraide de l'équipe.

Elle a indiqué que les Congolaises sont plus corpulentes, donc le choix du groupe entraîné par Filipe Cruz sera un jeu rapide et créatif.

Elle a rappelé que lors du dernier match entre les deux sélections lors de l'édition 2018, en tant qu'hôtesse, cet adversaire s'est avéré difficile, surtout dans la phase initiale, mais l'Angola a fini par gagner 32-19, grâce à une plus grande expérience et à l'efficacité défensive et offensive.

Justina Praça, qui a fait partie de l'équipe nationale aux Jeux olympiques de 1996 (États-Unis) et 2000 (Sidney, Australie), a déclaré que sa préoccupation dans le groupe C était l'Algérie, qui a fini par abandonner la compétition.

Dans l'équipe algérienne, a-t-elle souligné, il y a plusieurs athlètes qui évoluent dans des clubs européens, donc leur absence dans cette édition augmente les chances du pays de revalider le trophée, après le dernier en 2018 (l'événement n'a pas été disputé en 2020 en raison de la pandémie du Covid -19).

Cette CAN est qualificative pour la Coupe du monde, qui se tiendra en novembre prochain, en Espagne.

Constitution de l'équipe nationale : Teresa Almeida "Bá", Helena de Sousa et Paulina da Silva (gardiennes), Albertina Kassoma, Liliana Venâncio (pivots), Helena Paulo, Isabel Guialo "Belinha" Carolina Morais et Marília Quizelete "Inglesa" (centres), Juliana Machado , Natália Kamalandua, Wilma da Silva, Natália Bernardo et Dalva Peres (attaque), Wuta Dombaxi, Stélvia Pascoal, Azenaide Carlos et Magda Cazanga (Latérales).