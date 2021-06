Mozambique: Les femmes et les enfants les plus touchés par la violence djihadiste

Maputo — Les femmes et les enfants sont les victimes les plus touchées par la violence et les conséquences des déplacements dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, où depuis 2017 plus de 700 000 personnes ont été contraintes d'abandonner leurs maisons en raison des actions des groupes djihadistes qui rappellent l'État islamique. La situation s'est aggravée en mars de cette année avec l'assaut de la ville de Palma (voir Fides 27/3/2021), entraînant le déplacement de 67 000 personnes supplémentaires. La moitié d'entre eux sont des enfants. Les personnes déplacées sont arrivées par tous les moyens, même à pied, dans la capitale de Pemba, et sont accueillies dans des camps gérés par des organisations locales et internationales. Mais les besoins sont multiples et la situation sécuritaire, notamment pour les plus faibles, reste précaire.

" Avec des filles non scolarisées et des familles confrontées à des pertes et des difficultés économiques, le risque de mariage précoce et de grossesse chez les adolescentes devient une préoccupation croissante ", explique Andrea M. Wojnar, responsable du Mozambique pour le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper ont dû subir des conséquences encore plus dramatiques. Des centaines de garçons et de filles ont été enlevés par des groupes djihadistes, dénonce le père Kwiriwi Fonseca, responsable des communications du diocèse de Pemba. "Les garçons, dit le prêtre, sont recrutés de force dans les rangs des djihadistes, tandis que les filles sont données "en mariage" aux combattants ou servent d'esclaves."

P. Fonseca rapporte la plainte de Sœur Eliane da Costa, une religieuse brésilienne qui se trouvait à Mocímboa da Praia lorsque le village côtier est tombé aux mains des terroristes en août 2020 et que des dizaines de personnes ont été enlevées. "Sœur Eliane a vécu 24 jours parmi les terroristes, dans la forêt, et elle m'a mis en garde en me disant : "Père Fonseca, n'oubliez pas les personnes kidnappées, en particulier les enfants et les adolescents, qui ont également été formés pour devenir des terroristes", raconte le prêtre.

À Lichinga, dans la province de Niassa, Sœur Mónica da Rocha, une religieuse portugaise appartenant à la Congrégation des Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de Fátima, accueille les personnes déplacées et affirme qu'il est "urgent de reconstruire les vies brisées." "Les enlèvements dans le contexte de la guerre sont plus fréquents chez les jeunes et les enfants. Dans le cas des garçons kidnappés, le plus souvent ils sont emmenés pour être entraînés à combattre aux côtés des terroristes et dans le cas des filles pour être des esclaves sexuels."

Pour aider la population du nord du Mozambique, plus de 30 organisations de la société civile portugaise, dont plusieurs institutions catholiques, ont lancé la campagne "Cabo Delgado, nous ne sommes pas résignés à la violence". Les participants ont lancé un appel au gouvernement du Portugal (le Mozambique est une ancienne colonie portugaise), à l'Union européenne et aux Nations unies pour "l'acheminement urgent d'une aide humanitaire" à Cabo Delgado.