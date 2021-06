Bénin: De jeunes séminaristes choisissent de servir l'Afrique comme missionnaires

Calavi — Les jeunes hommes du Centre de formation de la Société des Missions Africaines (SMA) du Bénin ont choisi de servir l'Afrique comme missionnaires. " J'ai exercé ma mission d'une manière un peu particulière à Calavi, où les SMA disposent d'un centre de formation international pour leurs séminaristes des différents continents", écrit le père Filippo Drogo au terme des cinq années de formation des séminaristes SMA.

"Au terme de ce parcours, nos jeunes séminaristes repartent avec dans le cœur une idée qui les motive à consacrer toute leur vie à la mission en Afrique : c'est l'idée qui a inspiré le fondateur des SMA, Mgr de Brésillac : "Aller vers les plus abandonnés"."

P. Drogo insiste sur le fait que les pauvres, les abandonnés sont malheureusement toujours là. "Nous devons être attentifs pour écouter où l'Esprit nous conduit, afin de comprendre quelles sont les pauvretés d'aujourd'hui, et qui sont les plus abandonnés aujourd'hui." "En arrivant ici, conclut le missionnaire, j'ai découvert l'Église du Bénin : une Église consciente que la foi a été apportée en Afrique grâce au don de la vie de tant de missionnaires. De nombreux prêtres béninois ont grandi à l'ombre des pères SMA et des sœurs missionnaires venus d'Europe, et c'est à eux qu'ils doivent tout : la transmission de la foi, mais aussi l'aide matérielle, la construction d'églises et de séminaires."

C'est une Église jeune qui, il y a seulement 160 ans, a vu l'arrivée des premiers missionnaires (voir Agence Fides 14/4/2021). "Une Église fraîche, qui a envie de s'engager, et de faire des choix évangéliques radicaux. Son dynamisme est une richesse, est un aspect important de ce que j'ai vécu pendant ces cinq années, et je l'emporterai avec moi lorsque je retournerai en Italie. Je vais essayer de la transmettre à nos communautés chrétiennes en Italie et en Europe."