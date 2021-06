Congo-Kinshasa: Silas Wamangituka révèle sa véritable identité !

Silas Wamangituka a révélé dans une déclaration qu'il jouait sous une fausse identité. Son vrai nom est Silas Katompa Mvumpa, il est âgé 22 ans et non de 21 ans.

Le Congolais Silas Wamangituka, auteur de onze buts cette saison dans le Championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité, à la suite d'une manipulation de son ancien agent, ont révélé mardi le club et le joueur. Citoyen de la RD Congo, l'attaquant passé par la Belgique puis par le Paris FC (Ligue 2) s'appelle en réalité Silas Katompa Mvumpa. Il est né en octobre 1998 et non 1999 comme indiqué sur ses faux papiers.

«J'ai vécu dans une peur constante ces dernières années et j'étais également très inquiet pour ma famille en RD Congo. C'était une étape difficile pour moi de révéler mon histoire», a admis le buteur. «Je n'aurais pas osé franchir ce pas si Stuttgart, mon équipe et le VfB n'étaient pas devenus pour moi une seconde maison, où je me sens en sécurité. Aujourd'hui, je suis très soulagé et j'espère pouvoir aussi encourager d'autres joueurs qui ont eu des expériences similaires avec des agents.»

Stuttgart dénonce une «machination»

Stuttgart révèle qu'il a été manipulé par son ancien agent qui a facilité son transfert du Congo vers l'Europe. Le Congolais est soutenu par son club qui a dénoncé une «machination». «Il est avant tout une victime. Nous le protégerons en conséquence. [Nous éprouvons] un grand respect pour le fait qu'à son jeune âge il est presque parti tout seul et a osé faire le pas pour clarifier sa situation sans en connaître les conséquences», l'a défendu le directeur sportif de Stuttgart, Sven Mislintat.