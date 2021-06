Sénégal: Trafic de drogue - La marine intercepte un navire de haschich au large de Dakar...

Les Forces de défense et de sécurité n'ont pas chômé ces dernières 48 heures. La Marine nationale a intercepté, le dimanche 6 juin 2021, à 140 kilomètres de Dakar, un navire «Asso-6» transportant 8370 kg de haschich. Le lendemain, lundi 7 juin 2021, le président de l'Association des personnes vivant avec un handicap de Diourbel a été arrêté et placé en garde-à-vue pour offre et cession de chanvre indien.

Pays de consommation de certaines catégories de stupéfiants et de transit surtout de la drogue dure, le Sénégal est de plus en plus la cible du trafic international de drogue. Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juin 2021, la Marine nationale a intercepté un navire transportant du haschisch, avec l'aide de l'Armée de l'Air.

Dans un communiqué, la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) qui donne l'information, c'est à 140 km au large Dakar que le navire a été arraisonné. Une fois à son bord, les éléments de patrouille ont trouvé un personnel d'équipage de diverses nationalités (4 Indiens, 1 Mauritanien, 1 Syrien et 1 Libyen) qui ont tous été mis aux arrêts. Alors que la DIRPA promet que le bilan de la prise sera annoncé, en liaison avec services compétents, Libération online révèle que le bateau dénommé «Asso6» transportait 8370 kg de haschich. «Les tests effectués sitôt par les services de la Division de la Police technique et scientifique, en présence de l'Ocrtis, de l'Unité mixte de contrôle des containeurs, de la Subdivision maritime de la Douane, de la Gendarmerie et de la Marine nationale, ont révélé une cargaison de plâtre et de haschich à bord. A l'issue des opérations de comptage et de pesage, il a été dénombré 279 sacs contenant chacun 30 kg de haschich en moyenne, soit un poids total de 8370 kg.

En outre, 340 gros sacs contenant chacun 1000 kg de plâtre ont été trouvés dans les cuves du navire, pour un poids total de 340 tonnes». Et la source de préciser que l'opération d'arraisonnement de «Asso-6», de type cargo avec une longueur de 66 mètres sur 08 mètres et battant pavillon togolais, qui avait à son bord cette grande quantité de haschich, a été conduite par les patrouilleurs «Kédougou» et «Anambé» ainsi que par les Forces spéciales de la Marine, avec le soutien de l'avion de patrouille maritime de l'Armée de l'air. Le navire, les 7 membres de l'équipage et la cargaison ont été escortés vers la base Amiral Faye Gassama de Dakar où ils sont arrivés le 6 juin à 20 heures 5 minutes. Le navire, l'équipage et la cargaison ont été mis à la disposition de l'Ocrtis.

... LE PRESIDENT DES PERSONNES HANDICAPEES ARRETE POUR OFFRE ET CESSION DE CHANVRE INDIEN A DIOURBEL

Loin de la capitale, Dakar, dans le Baol, les policiers du Commissariat central de Diourbel ont mis la main sur présumé dealer. Il s'agit du président de l'Association des personnes vivant avec un handicap du département de Diourbel. Les éléments du commissaire Mor Ngom, exploitant une information relative à un trafic de chanvre indien orchestré par le prévenu, ont mis d'abord la main sur un vigile en possession d'un cornet de l'herbe qui tue, rapporte Seneweb. Ce dernier déclare avoir acquis le produit prohibé auprès du président des personnes vivant avec un handicap dans le département de Diourbel. C'est ainsi que les hommes du commissaire Ngom ont fait une descente dans le domicile du mis en cause. Une perquisition effectuée sur place a permis de découvrir 08 cornets de chanvre indien. Le vigile C. Sène et son fournisseur A. L. Thioune ont été embarqués dans les locaux de la Police. Interrogé sur le produit saisi au niveau de son domicile, le président de cette association aurait reconnu les faits. Il a été placé en garde-à-vue pour offre et cession de chanvre indien.